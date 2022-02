Pocket-lint is supported by its readers. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Mehr erfahren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt. (Pocket-lint) - Blade Runner kommt auf die kleine Leinwand, wobei Ridley Scott als Executive Producer eine TV-Serie namens Blade Runner 2099 für Amazon produzieren wird. Laut Variety spielt die Live-Action-Show 50 Jahre in der Zukunft nach Blade Runner 2049, Denis Villeneuves Blockbuster aus dem Jahr 2017. Silka Luisa, die Showrunnerin von Shining Girls für Apple TV+, soll die Serie schreiben und ausführende Produzentin sein. Deadline berichtete, dass Ridley Scott möglicherweise sogar bei Blade Runner 2099 Regie führen könnte – ein Projekt, das er erstmals im vergangenen Herbst in einem BBC-Interview erwähnte. Außerdem: Zeitachse des Alien-Universums: Alien-, Predator-, Blade-Runner-Filme Damals bestätigte der Regisseur, dass bereits eine Pilotfolge für eine Blade Runner-TV-Serie geschrieben wurde, mit einem Auge auf 10 Folgen, falls sie aufgenommen werden. Er erwähnte auch, dass eine Alien-Serie in Arbeit sei, aber etwas hinterherhinke, da der Pilot noch im Schreibprozess sei. Dies waren die ersten öffentlichen Erwähnungen beider Serien. Wenn das stimmt, bedeutet das, dass Blade Runner 2099 zunächst als Serie mit 10 Folgen entwickelt wurde. Die interessante neue Information aus den neueren Berichten über die Show ist, dass sie jetzt sowohl einen Namen als auch ein Zuhause hat: Amazon Prime Video. Amazon Studios hat sich in den letzten Jahren voll auf Fernsehinhalte konzentriert, mit atemberaubend teuren Projekten wie The Wheel of Time und dem kommenden Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht , die angeblich die teuerste TV-Serie ist jemals dank seines Budgets von 465 Millionen Dollar. Wenn „Blade Runner 2099" auf der Streaming-Plattform von Amazon Premiere feiert, folgt es dem ersten „Blade Runner"-Film, bei dem Ridley Scott 1982 Regie führte, sowie der Fortsetzung „Blade Runner 2049" aus dem Jahr 2017.