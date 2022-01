Erscheinungsdatum von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und wie man es sich ansieht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Herr der Ringe-Filme gehören zu den beliebtesten und gefeiertsten Fantasy-Filmen, die je gedreht wurden, und obwohl die Hobbit-Trilogie vielleicht nicht die gleichen Höhen erreicht hat, gibt es immer noch eine riesige Menge an Überlieferungen und Hintergrundgeschichten aus JRR Tolkiens Werk, die nie erforscht wurden auf dem Bildschirm.

Amazon hat Wellen geschlagen, als es bekannt gab, dass es das Recht gekauft hat, eine neue High-Budget-TV-Show zu machen, die in der Welt von Lord of the Rings spielt, und wir wissen jetzt, dass die Show The Rings of Power heißen wird. Erfahren Sie hier alle wichtigen Details dazu.

Die Amazon-Show soll am 2. September 2022 beginnen, und dieses Veröffentlichungsdatum wurde mehrfach bestätigt, sodass wir überrascht wären, wenn es ausrutschen würde.

Wir wissen auch, dass Amazon nicht jede Folge auf einmal veröffentlichen wird, sondern sich für wöchentliche Veröffentlichungen entscheidet. Mehrere Streaming-Dienste scheinen die Tatsache erkannt zu haben, dass dies dazu führen kann, dass die Leute länger über eine Show sprechen.

The Rings of Power wird es exklusiv bei Amazon Prime Video geben, was bedeutet, dass die einzige Möglichkeit, es anzusehen, eine Prime-Mitgliedschaft ist, mit der Sie die Show über jede kompatible Hardware sehen können, die Sie haben.

Wir wissen, dass die erste Staffel der Amazon-Show über acht Folgen laufen wird, was zwei Monate wöchentlicher Veröffentlichungen bedeutet.

Was wir nicht wissen, ist, wie lange jedes davon dauern wird, obwohl die Arbeitsannahme ist, dass sie auf oder um die Ein-Stunden-Marke landen werden, die die meisten Prestige-Dramen anstreben.

Die Prämisse der Show war lange Zeit ein Rätsel, ebenso wie ihr Setting, aber die Dinge sind viel klarer geworden, seit Amazon den Titel enthüllt und einige Details der Show bestätigt hat.

Wir wissen jetzt, dass sich die Show auf die 20 Machtringe konzentrieren wird, die verschiedenen Figuren in Mittelerde gegeben wurden, während der Eine Ring, um den sich die ursprüngliche Trilogie von Büchern und Filmen drehte, von Sauron geheim gehalten wurde.

Die Show wird während des zweiten Zeitalters spielen (wo die Filme im dritten sind), lange vor The Fellowship of the Ring, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht einige bekannte Charaktere treffen werden. Es wird gemunkelt, dass ein jüngerer Galadriel Teil der Show ist, zusammen mit Elrond und dem großen Bösewicht Sauron, die alle eine enorm verlängerte Lebensdauer haben.

Dies liegt zum Teil daran, dass das Rechtepaket von Amazon bedeutet, dass es nicht auf die Ereignisse eingehen kann, die in der Haupttrilogie der Bücher oder The Hobbit enthalten sind, obwohl dies, wie gesagt, dem Streaming-Giganten viel Raum lässt, sich darin zu bewegen.

Amazon hat nicht vollständig bestätigt, dass es sich zu einer zweiten Staffel der Show verpflichtet hat, aber es gibt genug Branchengerüchte, um die Dinge ziemlich klar zu machen. Zum einen wissen wir, dass die Produktion von Neuseeland, wo die Filme gedreht wurden, für ihren zweiten Stint nach Großbritannien verlegt wird.

Das war natürlich ein bisschen umstritten, aber es macht ziemlich deutlich, dass es eine weitere Staffel geben wird. Amazon gibt auch riesige Summen für die Show aus, mit einem angeblichen Budget von 450 Millionen US-Dollar für die erste Staffel, der bei weitem teuersten Show, die jemals gemacht wurde, so dass es äußerst unwahrscheinlich ist, sie nach einer Staffel zu beenden, selbst wenn sie am Ende ein kritischer Flop wird.

Sie können sich also wahrscheinlich ziemlich sicher sein, dass es irgendwann eine zweite Staffel geben wird, in die Sie sich stürzen können.

