Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Von Amazon gerettet, hat sich The Expanse zu einer Kult-Lieblingssendung auf seinem Prime Video-Dienst entwickelt. Der Crew der Rocinante zu folgen, während sie dem Tod entgegenläuft, sich in Abenteuer stürzt und in einige ziemlich angespannte politische Schlachten verwickelt ist, ist so spannend wie jedes moderne Sci-Fi.

Wir sind jetzt bei der sechsten Staffel von The Expanse und die Produzenten der Show haben bestätigt, dass dies auch das Finale ist. Es ist die letzte Saison überhaupt. Also genau, wie und wann können Sie es auf Ihrem Fernseher einfangen?

Wie bei so vielen anderen Hit-Shows von Amazon wird The Expanse jeden Freitag Folge für Folge veröffentlicht. Die erste Episode von Staffel 6 wurde am 10. Dezember veröffentlicht, und Episode 2 wird am 17. verfügbar sein. Und so weiter.

Frühere Serien von The Expanse haben bis zu 10 Episoden gezeigt, aber in der letzten Staffel sind es nur sechs, wobei das Finale am 14. Januar 2022 zum Streamen zur Verfügung gestellt wird. Nachfolgend sind die Episodennamen und Veröffentlichungsdaten aufgeführt:

S6E1 – Seltsame Hunde – 10. Dezember 2021

S6E2 – Azurblauer Drache – 17. Dezember 2021

S6E3 - Kraftprojektion - 24. Dezember 2021

S6E4 - Schanze - 31. Dezember 2021

S6E5 – Warum wir kämpfen – 7. Januar 2022

S6E6 - Babylons Asche - 14. Januar 2022

The Expanse ist eine Amazon Original-Produktion, was bedeutet, dass es in seiner jetzigen Form exklusiv für Amazons eigene Prime Video-Plattform ist.

Prime Video ist in einer Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten, die pro Monat 12,99 USD / 7,99 GBP kostet, oder - wenn Sie möchten - Sie können Prime Video exklusiv für 8,99 USD / 5,99 GBP abonnieren. Um insgesamt etwas Geld zu sparen, haben Sie sogar die Möglichkeit, Amazon Prime als Jahresplan zu nutzen und erhalten im Wesentlichen 12 Monate Service zum Preis von 10.

squirrel_widget_237190

Der große Wermutstropfen für Staffel 6 ist, dass Cas Anvar nicht zurückkehren wird, um seine Rolle als Alex Kamal in Staffel 6 zu wiederholen. Sein Charakter wurde aus der Show herausgeschrieben. Abgesehen davon können Sie die üblichen Besetzungen und Charaktere erwarten. Sie umfassen Folgendes:

Steven Strait - als Jim Holden

Wes Chatham - als Amos Burton

Dominique Tipper - als Naomi Nagata

Frankie Adams - als Roberta Bobbie W. Draper

Cara Gee - als Camina Drummer

Nadine Nicole - als Clarissa Mao

Keon Alexander - als Marco Inaros

Jasai Chase Owens - als Filip

Shohreh Aghdashloo - als Chrisjen Avasarala

Wenn Sie bis zum Ende der fünften Staffel zugeschaut haben, wissen Sie, dass wir einen neuen Hauptgegner haben: Marco Inaros. Und die von Amazon veröffentlichte Synopse für Staffel 6 scheut nicht davor zurück, ihn zu nennen. Darin sagt Amazon folgendes:

"Holden und die Crew der Rocinante kämpfen an der Seite der kombinierten Flotte von Erde und Mars, um die Inneren Planeten vor Marco Inaros und der Kampagne des Todes und der Zerstörung seiner Freien Marine zu schützen. Währenddessen erhebt sich auf einem fernen Planeten jenseits der Ringe eine neue Macht. "

Ohne zu viel von den vorherigen Staffeln zu enthüllen (falls Sie die Freuden von The Expanse noch nicht erlebt haben), ist es klar, dass Staffel 6 zu einem großen Kampf zwischen unwahrscheinlichen Verbündeten (Erde und Mars) und Marcos Flotte von Weltraumpiraten wird .

Die kurze Antwort hier lautet: Nein. Staffel 6 ist die letzte Staffel von The Expanse, und es sei denn, die Führungskräfte von Amazon und die Produktionsfirma haben einen großen Sinneswandel - oder ein anderes Studio greift die Show auf - wird sich wahrscheinlich nicht ändern.

Es ist jedoch nicht ganz ausgeschlossen. The Expanse basiert auf einer Reihe von Büchern, und nach dem 6. gibt es drei weitere Bücher. Es bleibt also noch eine Geschichte zu erzählen, und wenn das richtige Studio dazukommt, besteht die Möglichkeit, dass es passieren kann.