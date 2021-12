Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das epische Fantasy-Abenteuer von AmazonPrime Video hat sich bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen als Hit erwiesen. Die Serie basiert auf einer Bestseller-Romanreihe, es gibt insgesamt 14 Bücher und sie sind ziemlich umfangreich, also gibt es viel Stoff, aus dem man schöpfen kann.

Obwohl wir gerade erst am Anfang stehen, wissen wir, dass noch viel mehr auf uns zukommt. Hier finden Sie alles, was Sie über die erste Staffel von The Wheel of Time, die kommenden Staffeln und wie Sie sie sehen können, wissen müssen.

Die erste Staffel von Wheel of Time begann am 19. November 2021 mit dem Streaming. Amazon veröffentlichte zur Premiere drei Episoden und jeden Freitag folgt eine neue Episode. Dies wird für die Dauer der Serie fortgesetzt und endet am 24. Dezember 2021.

Die erste Serie von The Wheel of Time wird insgesamt 8 Episoden haben. Nachfolgend sind die Titel und das Veröffentlichungsdatum jeder Episode aufgeführt:

Abschied - 19. November 2021

Schatten wartet - 19. November 2021

Ein Ort der Sicherheit - 19. November 2021

Der wiedergeborene Drache - 26. November 2021

Blut ruft Blut - 3. Dezember 2021

Die Flamme von Tar Valon - 10. Dezember 2021

Die Dunkelheit auf den Wegen - 17. Dezember 2021

Das Auge der Welt - 24. Dezember 2021

Das Rad der Zeit ist eine Amazon Original-Produktion und als solche exklusiv bei Amazon Prime Video erhältlich .

Prime Video ist kostenlos mit der Amazon Prime-Mitgliedschaft, die monatlich 12,99 USD kostet. Wenn Sie möchten, können Sie Prime Video exklusiv für 8,99 USD/5,99 USD pro Monat abonnieren.

Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, wissen wir, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel von The Wheel of Time vor dem Start der Show im Juli 2021 begannen. Wenn der Zeitplan der ersten Staffel etwas zu bieten hat, bedeutet dies, dass die zweite Staffel schon früh landen könnte Stand Februar 2022.

Zur zweiten Staffel wurde noch nicht viel verraten, aber wir wissen, dass sie wie die erste Staffel aus acht Episoden bestehen wird.

Die erste Episode der zweiten Staffel trägt den Titel „A Taste of Solitude“. Dies wurde über einen Tweet des offiziellen The Wheel of Time-Accounts im Mai 2021 enthüllt.

Bei so vielen Taveren an einem Ort würde eine Saison nie ausreichen. #TheWheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/CtuGitxPSn — Das Rad der Zeit (@TheWheelOfTime) 20. Mai 2021

Auch hier wurde nichts offiziell angekündigt, aber in einem Interview mit Deadline sagte der Showrunner Rafe Judkins, er sehe die Show für acht Staffeln laufen.

„Ich muss immer so angehen, als ob wir die ganze Geschichte erzählen würden, die in den Büchern steht. Wenn wir es nicht so angehen, würden wir uns darauf einstellen, die Landung und diese Bücher nicht zu verkleben.“ ein so gutes Ende haben."

Er fuhr fort: „Ich muss uns wirklich darauf vorbereiten, dorthin zu gelangen, wenn wir in der Lage sind. Das liegt letztendlich nicht an mir. Wenn die Leute es sehen und Amazon weiter machen möchte, würde ich diese Welt gerne weiter ausbauen.“ ."

Angesichts der anfänglichen Popularität der Serie halten wir es für wahrscheinlich, dass wir in Zukunft viele Staffeln sehen werden.