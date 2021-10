Amazon Fire TV wird mit Halloween Alexa-Befehlen gruselig

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - An diesem Halloween können Sie Amazon Alexa bitten, gruselige Filme auf Ihrem Fire TV und Fire TV Stick 4K Max abzuspielen, mit neuen Sätzen, die auf beliebten Horror-Franchise-Zitaten basieren.

"Alexa, One, Two, Freddys Coming For You..." öffnet beispielsweise A Nightmare on Elm Street auf Prime Video.

Damit es funktioniert, bitten Sie Alexa einfach um ein Angebot aus einer Auswahl von Filmen, um es auf dem entsprechenden Streaming-Dienst zu öffnen, zu dem Prime Video und IMDb TV gehören .

Amazon lässt auch Kinder nicht aus dem Spaß, mit der Aufnahme familienfreundlicher Favoriten wie The Addams Family, Hotel Transylvania und Casper.

Eltern können sagen "Alexa, zeig mir den freundlichen Geist", um Casper zu sehen oder "Alexa, du hast mich verhext!" um The Addams Family zu sehen.

Hier ist die vollständige Liste der Halloween-Zitate zum Ausprobieren:

Schwarzer Tod: "Alexa, Rache gehört mir"

Cloverfield: "Alexa, etwas hat uns gefunden."

Donnie Darko: "Alexa, wann endet die Welt?"

Hannibal Rising: "Alexa, was hast du noch zu lieben?"

Hellraiser: "Alexa, es ist kein persönliches Baby."

Lake Placid Das letzte Kapitel: "Alexa, spring in krokotisch verseuchte Gewässer!"

Paranormale Aktivität: "Alexa, ich habe ein Ouija-Board gekauft."

Gruselfilm: "Alexa, magst du Gruselfilme?"

Psycho (1960): "Alexa, ich bin Norma Bates."

A Nightmare on Elm Street (2010): "Alexa, One, Two, Freddys Coming For You..."

The Sixth Sense: "Alexa, ich sehe tote Menschen."

Casper: „Alexa, zeig mir den freundlichen Geist.“

The Addams Family (1991): "Alexa, du hast mich verhext!"

Hotel Transsilvanien: "Alexa, ich bin ein Frankenhomie!"