Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat seinen werbefinanzierten, kostenlosen TV-Streaming-Dienst IMDb TV in Großbritannien eingeführt.

Es ist über die Prime Video- App für Mobilgeräte, Smart-TVs und Set-Top-Boxen verfügbar und enthält einen Stapel von TV-Show-Programmen, von denen einige über "Live-Kanäle" gestreamt werden, und eine ganze Reihe von Archivfilmen. Kill Bill Bände 1 und 2 sind zum Beispiel erhältlich, ebenso wie Pulp Fiction.

Zu den verfügbaren TV-Serien gehören The A-Team, Dawsons Creek und mehrere IMDb-TV-Originale wie Top Class und Moment of Truth.

IMDb TV ist über die Amazon Prime Video-App leicht auffindbar, mit einem eigenen Abschnitt der TV- und Filmmenüs (unter „Beliebtes Fernsehen – Kostenlos mit Werbung“ und „Beliebte Filme – Kostenlos mit Werbung“). Es ist auch geplant, eine eigeneFire-TV- App zu bekommen.

Laut Lauren Anderson, der Co-Leiterin für Inhalt und Programmierung des Dienstes, wird sie sich geringfügig von der US-Version (wie sie 2019 veröffentlicht wurde) unterscheiden. Es wird mehr britische und europäische Inhalte enthalten.

Der andere Co-Chef, Ryan Pirozzi, behauptet, es biete auch eine Alternative zu den bestehenden kostenlosen Streaming-Diensten im Land: „UK-Kunden sind an kostenloses Streaming gewöhnt, aber viele der kostenlosen Streamer in Großbritannien sind wirklich spezialisiert oder machen eine Sache , sei es nun Realität oder Drehbuch, sagte er gegenüber The Hollywood Reporter .

"Wir sind Genre-Agnostiker, von Drehbuch bis Unskript, Komödie bis Drama, von Stunde zu halbe Stunde, und wir hoffen, dass uns unsere breite Auswahl von anderen Kundenalternativen unterscheidet."

Wir sind uns nicht ganz sicher, ob Sie BBC iPlayer, ITV Hub, All4, My5 oder UKTV Play als spezialisiert bezeichnen können, aber wir sind bereit, IMDb TV im Zweifelsfall zu helfen. Immerhin bietet es alle fünf Staffeln von Babylon 5.

Pirozzi deutet auch an, dass der Rollout über Großbritannien hinaus fortgesetzt werden könnte. Er sagte der Personalabteilung, da Amazon auch als "nur ein US-Transaktionsdienst" begann, sei es "logisch, dass wir weitermachen".

Das ist keine Garantie dafür, dass es auch andere Regionen trifft, aber wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn und wann es passiert.