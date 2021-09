So sieht man Emma Raducanu im US Open-Finale

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Teenagerin Emma Raducanu hat alle Widrigkeiten geschlagen und ist spektakulär ins US Open-Finale eingezogen. Sie hat noch nicht einmal ein Set abgegeben.

Umso bemerkenswerter ist ihr Weg, dass sie auch drei Qualifikationsspiele absolvieren musste, um überhaupt das Grand-Slam-Turnier zu erreichen.

An diesem Samstag, 11. September 2021, trifft sie auf ihre Teenager-Kollegin Leylah Fernandez, die ebenfalls ungesetzt ins Turnier gegangen ist. So sehen Sie das Finale live.

Das US Open-Finale zwischen Emma Raducanu und Leylah Fernandez soll am Samstag, 11.

Amazon hat die exklusiven Übertragungsrechte für Live-Aktionen der US Open in Großbritannien. Sie müssen daher entweder Amazon Prime-Mitglied sein oder Amazon Prime Video speziell abonnieren.

Die Amazon Prime-Mitgliedschaft kostet 79 £ pro Jahr oder 7,99 £ pro Monat. Dafür erhalten Sie Zugriff auf Amazon Prime Video-Streaming, Lieferungen am nächsten oder gleichen Tag von Amazon.co.uk und viele weitere Vorteile.

Alternativ können Sie auch nur Amazon Prime Video abonnieren, das kostet aber auch 7,99 £ pro Monat, sodass Sie mit der vollen Prime-Mitgliedschaft mit den zusätzlichen Extras besser dran sind.

Wenn Sie noch kein Prime-Mitglied waren, erhalten Sie eine kostenlose 30-Tage-Testphase, sodass Sie sich technisch gesehen anmelden können, um nur das Finale zu sehen, und es kostet Sie keinen Cent.

Obwohl es nicht live im terrestrischen Fernsehen zu sehen ist, wird die BBC am Sonntagnachmittag während einer einstündigen Show auf BBC One Highlights zeigen. Außerdem wird es am Samstag Live-Audiokommentare des Spiels auf BBC Radio 5 Live, BBC Sounds und der BBC Sport-Website und -App geben. Die Website und die App zeigen auch Videoclips nach dem Spiel.

ESPN besitzt die exklusiven Rechte, das Finale in den USA selbst zu zeigen. Es wird am Samstagabend live auf ESPN übertragen. Sie können es auch über die mobile ESPN-App oder auf ESPN+ – dem Abonnement-Streaming-Dienst des Senders – ansehen.

ESPN+ ist als Teil eines Bundles mit Disney+ und Hulu erhältlich – zum Preis von 13,99 USD pro Monat. Alternativ können Sie ESPN+ für 6,99 USD pro Monat oder 69,99 USD pro Jahr abonnieren.

Eine letzte Option besteht darin, ESPN+ für zusätzliche 5,99 USD pro Monat zu einem bestehenden Hulu-Abonnement hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie ESPN+ über Ihre Hulu-App ansehen.