(Pocket-lint) - Amazon arbeitet derzeit mit Fernsehherstellern wie TCL zusammen, um einen Fernseher der Marke Amazon zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, der in naher Zukunft in den USA veröffentlicht werden soll, berichten Quellen Business Insider .

Das Unternehmen verkauft bereits ein Markenfernsehgerät von Amazon Basics in Indien für etwa 500 USD / 450 GBP, je nachdem, welche Größe Sie wählen. Im Gegensatz zu den in den USA erwarteten TCL-Modellen wird dieser Fernseher jedoch in Verbindung mit Radiant Appliances and Electronics hergestellt.

Für den Fall, dass Sie ein kleines Déjà-vu verspüren, beachten Sie, dass Amazon bereits seit Jahren Fernseher mit integrierter Fire TV-Software verkauft, aber diese Modelle werden alle von einem anderen Hersteller wie Toshiba als Sub-Marke angeboten.

Die neuen Einheiten, die später in diesem Jahr und laut Bericht sogar bereits im Oktober erwartet werden, werden angeblich nur Logos der Marke Amazon auf dem System haben, sodass der Aspekt der TCL-Herstellung eher eine rein logistische als eine marktfähige Entscheidung ist.

Natürlich scheint es selbstverständlich zu sein, dass diese Fernseher mit Alexa als Hauptfunktion ausgestattet sind, die darauf ausgerichtet ist, einen immer bereiten Assistenten für das (vermutlich) massivste Stück Technik in Ihrem Zuhause zu haben.

Es ist unklar, welche Art von Display-Technologie Amazon verwenden möchte, aber angesichts der niedrigen Einstiegskosten, die Amazon mit seinen Produkten gerne in den Markt einführt, scheint alles, was OLED auch nur annähernd nahe kommt, unwahrscheinlich. In Bezug auf die Dimensionierung behauptet der erste Business Insider-Bericht, dass das Unternehmen drei Optionen anvisiert, 55 Zoll, 65 Zoll und 75 Zoll.