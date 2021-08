Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon bietet in den USA in den letzten Jahren einen werbefinanzierten Streaming-Dienst namens IMDb TV an. Es ist auf den meisten großen Plattformen verfügbar – mit Ausnahme insbesondere von iOS und Android. Das ist jedoch nicht mehr der Fall.

IMDb TV hat jetzt eine eigene dedizierte App für iPhone und iPad und Android . Der Streaming-Dienst bietet Zugriff auf einen anständigen Katalog von Filmen und Serien und sogar Originalen, die von Amazon Studios produziert wurden. Zuvor konnten Sie in der mobilen App der IMDb-App auf IMDb-TV-Inhalte zugreifen, aber jetzt können Sie die eigenständige Streaming-App für den Dienst auf iOS und Android verwenden. Inhalte können jedoch weiterhin über IMDb gestreamt werden.

Sehen Sie sich hier die vollständige Liste von IMDb TV an, um zu sehen, was Sie sehen können - alles kostenlos. Derzeit sehen wir eine Reihe von Klassikern und sogar neueren Hits wie Schitts Creek, Scream Queens, Drachenzähmen leicht gemacht, Lie to Me, My Name is Earl, Charade, McLintock, Lost, Mad Men, Donnie Darko und mehr . IMDb TV hat auch einen Vertrag mit Universal, um einige Filme nach ihrer Veröffentlichung in den Kinos und einer Pay-One-Premiere auf Peacock zu streamen.

Neben iOS und Android ist IMDb TV auf ausgewählten Smart-TVs sowie auf Fire TV, Roku, Xbox, Android TV, Android TV OS-Geräten, PlayStation 4, Chromecast mit Google TV und Nvidia Shield verfügbar. Es ist auch ein kostenloser Kanal innerhalb von Prime Video . In unserem Ratgeber erfahren Sie mehr über den Service.