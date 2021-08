Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazons erwartete Originalserie basierend auf Der Herr der Ringe hat endlich einen Veröffentlichungstermin für Prime Video : Freitag, 2. September 2022. Neben der Ankündigung eines Veröffentlichungstermins teilten Amazon Studios ein offizielles erstes Bild des noch zu benennenden Fernsehers Show.

Denken Sie daran, dass die Produktion in Neuseeland abgeschlossen ist und Fans mit Adleraugen glauben, dass die Show in Valinor spielen wird, da das neue Bild zeigt, was wie die Zwei Bäume aussieht. Die Serie spielt im zweiten Zeitalter von Mittelerde und spielt Tausende von Jahren vor JRR Tolkiens Romanen Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Es wird Charakteren folgen, die „sowohl vertraut als auch neu sind, während sie sich dem lang befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen“, so Amazon Studios.

Am 2. September 2022 beginnt eine neue Reise. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — Der Herr der Ringe auf Prime (@LOTRonPrime) 2. August 2021

Angeblich hat Amazon 465 Millionen Dollar ausgegeben, um die erste Staffel zu produzieren. Die Showrunner JD Payne und Patrick McKay werden als ausführende Produzenten in Rechnung gestellt.

"Wie Bilbo sagt: Jetzt bin ich ziemlich bereit für eine weitere Reise", sagten Payne und McKay in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber Hollywood Reporter . „In diesen vielen Monaten in Mittelerde zu leben und zu atmen war das Abenteuer seines Lebens. Wir können es kaum erwarten, dass auch die Fans die Chance dazu haben.“

Das Duo hat auch eine weitläufige Besetzung bestätigt: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman und Sara Zwangobani.

Erwarten Sie, dass die Herr der Ringe-Show von Amazon in mehr als 240 Territorien und Ländern Premiere hat, wenn sie nächstes Jahr auf Prime Video Premiere hat.