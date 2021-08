Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie lieber Ihren Fernseher verwenden möchten, um Besprechungsteilnehmer in einem Zoom-Videoanruf anzuzeigen, haben Sie jetzt mit Amazons Fire TV Cube eine einfache Möglichkeit.

Amazon hat angekündigt, dass seine Set-Top-Box der zweiten Generation jetzt Zwei-Wege-Zoom-Anrufe unterstützt. Diese Integration folgt der Unterstützung für Videokonferenzen zwischen dem Fire TV Cube und Alexa Smart Displays, die Amazon letztes Jahr eingeführt hat.

Um Zoom mit Ihrem Fire TV Cube verwenden zu können, benötigen Sie:

Verbinden Sie Ihre Webcam mit Ihrem Fire TV Cube und platzieren Sie die Webcam dann über Ihrem Fernsehbildschirm, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Idealerweise sollten Ihr Fernseher und Ihre Webcam für Anrufe etwa 2 bis 3 m von Ihnen entfernt sein. Hier ist das Kleingedruckte von Amazon darüber, welche Arten von Webcams zu verwenden sind und wie:

"Um mit Zoom auf bidirektionale Videoanrufe zugreifen zu können, müssen Sie eine Webcam, die USB Video Class (UVC) mit mindestens 720p Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde unterstützt, über einen Micro-USB-zu-USB-Adapter an Ihren Fire TV Cube anschließen. Für ein besseres Erlebnis , empfehlen wir Webcams mit einer Auflösung von 1080p und einem Sichtfeld von 60 bis 90 Grad in einer Entfernung von 1,8 bis 3 m vom Fernseher. Wir empfehlen keine 4K-Webcams."

Laden Sie Zoom aus dem Fire TV Appstore herunter und installieren Sie es. Nach dem Herunterladen können Sie an Zoom-Meetings teilnehmen als: Ein Gast

Oder melden Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Um einem Meeting beizutreten, können Sie einfach sagen: „Alexa, trete meinem Zoom-Meeting bei“. Alexa fragt nach der Meeting-ID und dem Passcode.

Sie können auch die Fernbedienung verwenden, um die Meeting-ID und den Passcode anzugeben.

Hinweis: Wenn Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto anmelden, können Sie Ihre Kontakte und anstehenden Meetings sehen und über die Zoom-App Meetings starten und daran teilnehmen. Sie können Ihren Kalender auch mit Alexa verknüpfen ( folgen Sie dieser Anleitung). Sobald Sie dies getan haben, können Sie Dinge wie „Alexa, treten Sie meinem Zoom-Meeting bei“ sagen, um an Meetings in Ihrem Kalender teilzunehmen. Um an der Besprechung teilzunehmen, sagen Sie einfach „Ja“ und Sie werden eingewählt.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, bietet Amazon auch diese praktische Liste von Webcams und Adaptern an, die es für die Verwendung von Zoom auf einem Fire TV Cube empfiehlt:

Amazon hat hier eine FAQ-Seite . Wir haben hier auch eine Anleitung zu Zoom und hier eine Rezension zum Fire TV Cube der zweiten Generation.