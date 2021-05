Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat zugestimmt, MGM im Wert von 8,45 Mrd. USD (5,98 Mrd. GBP) zu erwerben.

Wenn dies von den Aufsichtsbehörden genehmigt wird, erhalten Amazon und insbesondere Amazon Prime Video Zugang zu einem riesigen Katalog vergangener und zukünftiger Filme.

Neben einer Bibliothek mit über 4.000 Filmen, von denen viele moderne Klassiker sind, umfasst sie das Bond-Franchise und den bevorstehenden Zusatz No Time to Die.

Weitere neue Filme, die in diesem Jahr erscheinen sollen, sind The Addams Family 2, House of Gucci und das derzeit unbenannte Paul Thomas Anderson-Projekt.

MGM ist auch das Studio hinter vielen Oscar-Preisträgern wie Silence of the Lambs, Raging Bull, Thelma & Louise, 12 Angry Men und Poltergeist.

Der Deal wird jedoch nicht einige der beliebtesten Oldies des Studios beinhalten, da solche wie The Wizard of Oz und Singin in the Rain zuvor von Ted Turner und Warner Media übernommen wurden.

Dennoch wird Amazon Prime Video zweifellos durch den Umzug erheblich gestärkt - nicht zuletzt durch die Erlangung der Exklusivität gegenüber den Bond-Filmen.

Was ist die Wette, dass No Time to Die kurz nach dem Kinostart im September auf die Streaming-Plattform kommt?

Die Streaming-Kriege heizen sich auf. Ihr Umzug Netflix, Disney + und Apple TV +.

Schreiben von Rik Henderson.