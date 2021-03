Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge führt Amazon eine neue Funktion für seine Prime Video-App ein: Die Möglichkeit, Episoden von TV-Shows zu mischen.

Android Police hat die Änderung in der mobilen Prime Video-App für Android-Telefone und Fire-Tablets festgestellt. Dies könnte es den Leuten erleichtern, eine Show im Hintergrund zu zeigen, insbesondere eine, die sie zuvor wiederholt gesehen haben, ohne sich tatsächlich für eine Episode entscheiden zu müssen, die sie sehen möchten. Stellen Sie sich vor, Sie spielen Shuffle in Ihrer Lieblingssitcom und die Episoden werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Mit dieser Funktion können Sie jedoch nicht nur eine Saison durch eine ganze Show schlurfen. Außerdem scheint es momentan nur für Android zu sein. Es ist unklar, ob die Möglichkeit zum Mischen auch für die Prime Video for iOS-App oder sogar für Webversionen der App verfügbar ist. Wir haben Amazon um einen Kommentar gebeten, der noch nicht offiziell angekündigt wurde, und werden berichten, sobald wir mehr erfahren.

Denken Sie daran, dass Netflix in den letzten Jahren eine Funktion im Shuffle-Stil getestet hat . Und das Unternehmen plant, es bald endlich auf den Markt zu bringen.

Netflix kündigte während seines letzten Interviews mit Finanzergebnissen an, dass die Möglichkeit zum Mischen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 einen globalen Rollout erhalten wird. Mit der Zufallsfunktion können Sie das Surfen vollständig überspringen, indem Sie auf eine Schaltfläche klicken, und Netflix wählt dann einen Titel für Sie aus sofort spielen.

Schreiben von Maggie Tillman.