(Pocket-lint) - Amazon Fire TV-Geräte erhalten einen neuen Verleihdienst für digitale Videos, aus dem Benutzer auswählen können: Vudu.

Vudu war im Besitz von Walmart, aber dann kaufte Fandango es letztes Jahr. Es ist eine beliebte Möglichkeit, 4K HDR-Filme in den USA zu leihen oder zu kaufen. Sie bietet einen umfangreichen Katalog mit mehr als 150.000 Filmen und TV-Shows, die Sie streamen können. Erst in diesem Monat fügte der Dienst ViacomCBSs neuen Film The SpongeBob: Sponge on the Run sowie den Film Minari und The Walking Dead hinzu.

Jetzt kommt der Dienst endlich auf die Amazon Fire TV-Plattform. Vudu sagte, dass Sie auf Ihre vorhandene Vudu-Bibliothek und Movies Anywhere-Titel zugreifen können. Es sollte in den kommenden Tagen oder Mitte März 2021 verfügbar sein. Beachten Sie, dass Vudu im letzten Jahr die Apps PlayStation 5 und Xbox Series X sowie Xbox Series S veröffentlicht hat und im März auf die Xfinity Flex- und X1-Plattformen von Comcast kam.

Es ist auch seit langem auf Roku-, Apple TV-, Chromecast-, iOS- und Android-Mobilgeräten sowie auf Smart-TVs von LG, Sony und Samsung verfügbar.

"Wir möchten, dass Vudu-Fans Filme und Fernsehsendungen auf all ihren Lieblingsgeräten sehen können, und Fire TV ist eines der am häufigsten nachgefragten Geräte unserer Kunden für das Streamen von Inhalten", sagte Kevin Shepela, Chief Commercial Officer von Fandango in einer Pressemitteilung.

Sehen Sie hier, wie Vudu im Vergleich zu anderen digitalen Videoverleihdiensten und Streaming-Diensten im US-amerikanischen Streaming-Apps-Handbuch von Pocket-lint abschneidet .

Schreiben von Maggie Tillman.