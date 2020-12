Der Fire TV-Chef von Amazon UK spricht über neue Benutzeroberfläche, Sky-Partnerschaft und mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben mit Emma Gilmartin, Leiterin von Fire TV in Großbritannien, über die neue Fire TV-Schnittstelle sowie den Vertrag von Amazon mit Sky gesprochen .

Laut Gilmartin soll das neue Fire TV-Erlebnis den Zugriff auf die Inhalte, die Sie ansehen möchten, noch einfacher machen. "Ich denke, es wird jetzt noch relevanter, da so viele weitere Dienste gestartet werden", sagt sie. "Wir haben jetzt alle wichtigen Inhaltsdienste in Großbritannien. Daher ist es sehr wichtig, dass Kunden schnell auf Inhalte zugreifen können."

"Das Schöne an der neuen Erfahrung ist, dass Sie unabhängig vom Anbieter nicht in verschiedene Apps ein- und ausgehen müssen. Der Inhalt, den Sie zuletzt angesehen haben, wird in die Mitte Ihres Bildschirms gestellt.

"Und das könnte von BBC iPlayer, von Netflix oder von wem auch immer sein. Oder Sie hätten zum Beispiel eine andere Aktivität mit Fiit oder Peloton ausführen können, und das wird auch in der Mitte Ihres Bildschirms stehen - also wirklich hilfreich.

Sie haben jetzt neue Funktionen auf dem Bildschirm - Startseite, Bibliothek und Profile finden, die Ihnen das Navigieren erleichtern. Wie bei Alexa auf anderen Geräten kann Ihre Stimme erkannt werden, sodass Fire TV zu Ihrem Profil wechselt. Profile werden auch in Ihrem Amazon-Konto gespeichert, sodass sie geräteübergreifend funktionieren.

Die Tastaturnavigation wurde in die Mitte des Bildschirms verschoben. Wir haben Gilmartin gefragt, was die Motivation dahinter steckt, aber die Antwort ist ziemlich einfach - es ist "der Teil des Bildschirms, den Kunden am meisten sehen. Der erste Teil des Bildschirms, den Kunden sehen.

"In der vorherigen Erfahrung hatten wir das, was wir als Feature-Rotation bezeichnen. Das ist in Ordnung, aber es erlaubt Ihnen nur, diesen einen Inhalt dort abzulegen. Und dann ist dies möglicherweise nicht der Inhalt, an dem alle interessiert sind. Also, was mehr ist Interessant für uns ist es, das nach oben zu bewegen und dann genau in der Mitte des Bildschirms zu sehen, was Sie zuletzt gesehen haben oder woran Sie vielleicht mehr interessiert sind.

Und wenn Sie nach etwas Neuem suchen, hilft Ihnen das Menü, so schnell wie möglich zum nächsten Ort zu gelangen, an den Sie gehen möchten. Es basierte auf Kundenfeedback, aber die relevantesten Funktionen und Inhalte in der Mitte des Bildschirms zu haben, ist der kundenorientierteste Ansatz.

In Bezug auf das neue Update, das zunächst für Fire TV Stick- und Fire TV Stick Lite-Geräte der neuesten Generation erhältlich ist, wird es eine "völlig nahtlose Erfahrung" sein, sagt Gilmartin.

"Ich denke, [Kunden] werden überrascht und erfreut sein, wenn sie es bekommen." Es stehen auch Videos zur Verfügung, die die Benutzer durch die neue Benutzeroberfläche führen. "Das Gute daran ist, dass es sich nicht um eine vollständige 360-Grad-Änderung handelt. Viele der besten Funktionen stammen aus früheren Erfahrungen. Was wir getan haben, haben es den Kunden viel einfacher gemacht, also tue ich es nicht." Ich denke, es wird eine große Hürde für die Kunden geben. "

Wir haben Gilmartin gebeten, zu bestätigen, ob die neue Schnittstelle für ältere Geräte verfügbar sein wird. "Ja, und so schnell wie möglich ... wir werden auch alle anderen Geräte erreichen."

Eine Sache, die uns an der neuen Benutzeroberfläche besonders interessiert hat, ist, dass es keine Trennung zwischen On-Demand-Serien und Live-Inhalten gibt, zum Beispiel Premier League-Fußball. Es kann schwierig sein zu sehen, was zum Beispiel "jetzt live" ist. "Ja, daran arbeiten wir", sagt Gilmartin. "Wir entwickeln uns ständig weiter und ich denke, wir werden uns mit dieser neuen Erfahrung sehr schnell weiterentwickeln. Und ich denke, wir können uns darauf konzentrieren, Live-Inhalte von kürzlich gesehenen oder Serien-Inhalten zu trennen."

Vor kurzem haben Sky und Amazon eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der Amazon Prime mit der Einführung von Sky Q-Boxen beginnt. Umgekehrt hat die Now TV-App von Sky auch auf Fire TV-Geräten Premiere. Wir fragten, ob das Timing so gestaltet sei, dass es mit der Flut der Premier League-Spiele von Prime Video im Dezember übereinstimmt. "Wir sind bestrebt, die Dinge so schnell wie möglich fertig zu machen und sie an die Kunden zu liefern, sobald sie fertig sind.

"Und so ist es schön, dass es genau vor der Weihnachtszeit ist, pünktlich zu all den Inhalten, bei denen die Leute hoffentlich etwas mehr Zeit haben werden, um nicht so viele Videoanrufe zu führen und mit ihren Familien zu schauen. Obwohl ich denke Das Timing ist großartig, wir bringen es einfach heraus, wann immer wir können. "

Könnten wir sehen, wie Amazon versucht, einen One-Stop-Abonnementdienst anzubieten, wie Sky es versucht hat, und andere Dienste zu bündeln?

Gilmartin ist diesbezüglich käfig, sagt aber, dass dies in Betracht gezogen wird. "Wir werden immer weiter darauf achten, wonach Kunden uns fragen. Und wenn wir in Zukunft die Notwendigkeit sehen, diese Services zusammenzustellen und den Kunden einen einheitlichen Ansatz zu bieten, wird dies vorerst funktionieren. Es gibt so viele verschiedene Dienste, bei denen sich Kunden anmelden können. Ich denke, das Hauptaugenmerk liegt darauf, es ihnen einfach zu machen, wenn sie das Gerät auspacken.

Schreiben von Dan Grabham.