Autumn Nations Cup 2020: Wie man die Rugby-Herbst-Länderspiele sieht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn die Stadien geschlossen sind, ist es unwahrscheinlich, dass Sie eine Eintrittskarte für die Herbst-Länderspiele 2020 oder den Herbst-Nationen-Pokal 2020 haben, um den vollen Namen zu erhalten.

Bei diesem Wettbewerb treten England, Fidschi, Frankreich, Georgien, Irland, Italien, Schottland und Wales in drei Runden und einem Finalwochenende gegeneinander an.

Das Eröffnungsspiel findet am Freitag, dem 13. November, mit dem Anpfiff um 19:00 Uhr statt. Die Spiele der ersten Runde werden am Wochenende vom 14. bis 15. November ausgetragen.

Die Spiele der zweiten Runde werden am Wochenende vom 21. bis 22. November ausgetragen.

Die Spiele der dritten Runde werden vom 28. bis 29. November ausgetragen.

Das Finalwochenende findet vom 5. bis 6. Dezember statt.

Die meisten Spiele können auf Amazon Prime Video angesehen werden. Zum Ansehen benötigen Sie ein Abonnement. Wenn Sie jedoch ein Prime-Abonnement haben, haben Sie bereits Zugriff.

Squirrel_widget_237190

Sobald Sie ein Abonnement haben, können Sie es auf jedem Gerät ansehen, das die Amazon Video-App anbietet, sei es auf Ihrem Telefon, Tablet, Fernseher, Spielekonsole oder Computer. Hier finden Sie eine vollständige Anleitung zum Ansehen von Amazon-Videos auf Ihrem Fernseher .

Es gibt jedoch drei Spiele auf Kanal 4. Dazu gehören das Eröffnungsspiel Irland gegen Wales am 13. November, England gegen Irland am 21. November und Irland gegen Georgien am 29. November.

Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der Spiele, der Anstoßzeiten und der Orte, an denen Sie sie sehen können. Alle Zeiten sind GMT.

13. November Irland Wales 19.00 Kanal 4 14. November Italien Schottland 12:45 Uhr Amazon Prime Video 14. November England Georgia 15:00 Uhr Amazon Prime Video 15. November Frankreich Fidschi 2.30 Amazon Prime Video

21. November Italien Fidschi 12:45 Uhr Amazon Prime Video 21. November England Irland 15:00 Uhr Kanal 4 21. November Wales Georgia 17:15 Uhr Amazon Prime Video 22. November Schottland Frankreich 15:00 Uhr Amazon Prime Video

28. November Schottland Fidschi 13:45 Uhr Amazon Prime Video 28. November Wales England 16:00 Uhr Amazon Prime Video 28. November Frankreich Italien 20.00 Amazon Prime Video 29. November Irland Georgia 14.00 Uhr Kanal 4

05 Dez. Georgia TBD 12.00 Amazon Prime Video 05 Dez. Irland TBD 14.15 Uhr Amazon Prime Video 05 Dez. Wales TBD 16:45 Uhr Amazon Prime Video 05 Dez. England TBD 14.00 Uhr Amazon Prime Video

Schreiben von Chris Hall.