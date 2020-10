Freisprecheinrichtung Alexa kommt zu allen Amazon Fire TVs

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon ermöglicht die vollständige Freisprechsteuerung von Fire TVs durch Alexa, dh von Fernsehgeräten, die die Fire TV-Schnittstelle verwenden. Sie müssen also nicht mehr die Sprachtaste auf der Fernbedienung drücken. Der einzige Haken ist, dass Sie ein anderes Alexa-fähiges Gerät wie ein Echo in der Nähe haben müssen.

Wenn Sie beispielsweise einen Fire TV Cube haben oder ein Echo-Gerät mit einem Fire TV Stick verwenden, haben Sie Alexa bereits freihändig.

Laut Amazon wurde die Such- und Navigationsfunktion mit Alexa verbessert, sodass Sie Alexa bitten können, Inhalte zu finden oder bestimmte Orte wie Ihre Beobachtungsliste aufzurufen oder eine App in der Fire TV-Benutzeroberfläche zu öffnen. Es gibt auch eine verbesserte Benutzeroberfläche in Fire TV für häufig gestellte Alexa-Anfragen wie das Anzeigen Ihres Kalenders oder das Anfordern von Aktualisierungen von Sportergebnissen. Diese neuen Bildschirme spiegeln die Anzeige in einer Echo-Show wider. Diese werden nur angezeigt, wenn Ihr Fire TV-Gerät zu diesem Zeitpunkt aktiv ist.

Sie können natürlich auch Inhalte anhalten oder abspielen und dies auch mit Musik wie "Alexa, spielen Sie Madonna auf Fire TV" tun, um Musik über die Soundbar Ihres Fernsehgeräts abzuspielen, falls Sie dies möchten.

Sie können auch nach den Dingen fragen, an die Sie bei anderen Echo-Geräten gewöhnt sind, z. B. nach der Klingel oder der Kamera Ihres Ring-Videos. All dies können Sie bereits mit den Fire TV Sticks tun.

Das Echo-Gerät muss mit dem Fire TV gekoppelt sein, dies ist jedoch einfach. Wenn Sie Alexa bitten, über das Echo, das Sie koppeln möchten, etwas von Amazon Prime abzuspielen, werden Sie von Alexa gefragt, ob Sie es mit Fire TV verbinden möchten. Normalerweise möchten Sie natürlich, dass dies das Echo-Gerät ist, das Ihrem Fernseher am nächsten liegt. Für Echo Show ist es ein etwas anderer Prozess .

Das Update wird "in der kommenden Woche" für Benutzer bereitgestellt.

Schreiben von Dan Grabham.