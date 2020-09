Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat einen neuen Fire TV Stick angekündigt, der zum gleichen Preis wie das Vorgängermodell im Einzelhandel erhältlich sein wird. Das Unternehmen stellte auch ein billigeres Modell vor.

Der neueste Fire TV Stick kostet 39,99 US-Dollar und ist angeblich 50 Prozent leistungsstärker als sein Vorgänger. Das billigere Modell heißt Fire TV Stick Lite und kostet 29,99 US-Dollar. Amazon beschrieb es als das "leistungsstärkste" Streaming-Gerät, das Verbraucher für unter 30 US-Dollar finden können. Die Einführung eines äußerst günstigen Modells des Fire TV Sticks sollte Amazon dabei helfen, mit günstigen Streaming-Geräten von Wettbewerbern wie Roku Express oder Chromecast zu konkurrieren.

Bisher ist der einzige Unterschied, den wir zwischen den beiden Geräten kennen, dass der Fire TV Stick Lite keine erweiterten HDR-Farben ausgeben kann, während der Fire TV Stick für 40 US-Dollar HDR und 4K vollständig unterstützen kann. Beide Geräte verfügen über eine Alexa-Sprachsteuerung und wechseln in den Energiesparmodus, wenn sie nicht verwendet werden.

Beide haben außerdem Zugriff auf dieselben Apps und Spiele.

Wenn der einzige Unterschied in der Bildqualität zwischen diesen beiden Fire TV-Sticks besteht, wird die beste Wahl für Verbraucher wahrscheinlich von dem Fernseher bestimmt, mit dem sie das Gerät verwenden möchten, aber es wird sicherlich einen Markt für beide Geräte geben, wie Amazon bekannt gibt dass Fire TV-Geräte 40 Millionen aktive Benutzer getroffen haben.

Amazon kündigte auch Pläne an, seine Fire TV-Oberfläche später in diesem Jahr zu aktualisieren. Es werden Benutzerprofile eingeführt und Sie können die am häufigsten verwendeten Apps auswählen.

Schreiben von Maggie Tillman.