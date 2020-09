Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Legende um Nicolas Cage scheint kein Anzeichen für ein Nachlassen zu bieten - er ist einer der amüsantesten und quecksilberigsten Schauspieler seiner Generation und hat sich ehrlich gesagt seit einiger Zeit darauf spezialisiert, sich an weitgehend schreckliche Filme zu binden, die mit gelegentlichem Erfolg gespickt sind.

Was er jedoch nie in Angriff genommen hat, ist eine regelmäßige, wiederkehrende TV-Rolle. Das wird sich anscheinend ändern, da Cage die Hauptrolle in einer Adaption von Tiger King spielt , der Netflix-Doku-Serie, die Anfang dieses Jahres so massiv explodierte.

Cage wird Joe Exotic spielen, die Hauptfigur in der Geschichte, und es ist fair zu sagen, dass das Casting bei den Bewohnern des tausendjährigen Internets, die Tiger King so sehr verschlungen haben, sehr gut angekommen ist. Er hat die richtige Mischung aus schauspielerischen Fähigkeiten und totaler Verrücktheit, die Joe Exotic in seinen Interviews und Filmmaterialien gezeigt hat.

Jetzt hat die Produktion der Show einen Schritt nach vorne gemacht, und Amazon Studios ist an Bord gekommen, um sich CBS Television Studios und Imagine Television an der Spitze der Serie anzuschließen.

Ob dies bedeutet, dass es zumindest in einigen Gebieten für Amazon Prime Video bestimmt ist, wenn und wann die Show veröffentlicht wird, ist derzeit unklar, fühlt sich aber wahrscheinlich an.

Die neue Serie basiert auch technisch auf demselben Buch, das den Netflix-Dokumentarfilm „Joe Exotic: Eine dunkle Reise in die Welt eines wild gewordenen Mannes“ von Leif Reigstad inspiriert hat - für den Fall, dass sich jemand fragt, wie Amazon eine Show machen kann basierend auf einer Netflix-Show ohne Probleme.

Schreiben von Max Freeman-Mills.