(Pocket-lint) - Amazon bietet einen neuen Hub namens Prime Video Cinema, mit dem Sie Filme streamen können, die ursprünglich für eine weltweite Veröffentlichung vorgesehen waren.

Es ist nicht zu leugnen, dass die Pandemie die Art und Weise verändert hat, wie wir Kinostarts sehen. Da die Kinos rund um den Globus geschlossen sind, mussten viele Studios ihre Filme mit großem Budget auf Streaming-Plattformen zur Uraufführung bringen, sodass Sie sich nicht in Ihr Nachbarschaftstheater wagen müssen, um die diesjährigen sommerlichen Popcorn-Hits oder Oscars-Konkurrenten zu sehen. Aber Sie müssen bereit sein, sich zu entspannen, um bequem von zu Hause aus zuschauen zu können.

Hier erfahren Sie, was Sie über Prime Video Cinema wissen müssen und wie Sie damit Filme im Theater ausleihen oder kaufen können.

Prime Video Cinema ist ein Prime Video-Hub, mit dem Sie neue "Kinoveröffentlichungen" zum Mieten oder Kaufen finden können.

Sie können auf den Prime Video-Streaming-Dienst auf Fire TV-Geräten, iOS- und Android-Geräten, Spielekonsolen, Smart-TVs und im Internet zugreifen. Es bietet Tausende von Filmen, TV-Shows, Originalen und anderen Titeln, von denen einige für Amazon Prime-Abonnenten kostenlos sind. Kinostarts kosten jedoch in der Regel zusätzliche Kosten, da die Studios noch Einnahmen aus ihren von der Pandemie betroffenen Produktionen erzielen müssen.

Prime Video Cinema-Titel können über die Amazon-Website oder über die Prime Video-App auf unterstützten Geräten ausgeliehen oder gekauft werden.

Es ist ziemlich einfach, Prime Video Cinema-Titel zu finden. Starten Sie Prime Video auf Ihrem Gerät oder rufen Sie diese Prime Video-Seite hier auf und suchen Sie nach Titeln, die als "Kauf im Theater" oder "Verleih im Theater" gekennzeichnet sind. Wählen Sie es einfach aus und kaufen oder mieten Sie es wie gewohnt. Die mit Ihrem Amazon-Konto verknüpften Zahlungsinformationen werden in Rechnung gestellt. Weitere Informationen finden Sie auf der FAQ-Seite von Amazon . Hier ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Durchsuchen Sie den Katalog auf der Amazon-Website in der Prime Video-App oder verwenden Sie die Suchfunktion, um einen bestimmten Titel zu finden. Auf der Produktseite des Titels werden Ihnen die verfügbaren Kaufoptionen angezeigt. Wenn Sie einen Titel kaufen, wird dieser dauerhaft zu "My Stuff" hinzugefügt. Wenn Sie einen Titel mieten, wird er dort für einen begrenzten Zeitraum hinzugefügt. Wählen Sie die Option zum Kaufen oder Mieten aus. (Wenn Sie Weitere Kaufoptionen auswählen, werden Optionen für die Wiedergabequalität angezeigt.) Wenn Sie die Kindersicherung festgelegt haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre PIN einzugeben, um den Kauf abzuschließen.

Gemietete Titel bleiben 30 Tage ab dem Datum der Anmietung in Ihrer Videobibliothek. Sobald Sie jedoch die Wiedergabe des gemieteten Titels drücken, haben Sie mindestens 48 Stunden Zeit, um ihn anzusehen. Einige Titel haben längere Anzeigezeiten, sagte Amazon.

Die Kosten pro Titel hängen ab. Wir haben gesehen, dass Einkäufe für Kinofilme zwischen 9,99 und 19,99 US-Dollar liegen, während Leihfilme in der Regel 4,99 bis 5,99 US-Dollar kosten.

Sie sollten einfach den Katalog hier überprüfen. Sie finden den Hub, indem Sie auf der Prime Video-Website auf die Registerkarte "Mieten oder Kaufen" klicken. Dies sollte die oberste Kategorie auf der Seite sein. Im Moment sehen wir Titel wie Guest House sowie Vermietungen wie The Tax Collector und Vanished.

Wenn in Ihrem Land Kinos geöffnet sind, sind in Prime Video Cinema verfügbare In-Theater-Titel möglicherweise in Ihrem örtlichen Theater erhältlich. Am besten überprüfen Sie sich. Erkunden Sie auch andere Plattformen wie Roku, Google Play Store und Apple, da auch diese Einkäufe und Verleih im Theater anbieten.

Schreiben von Maggie Tillman.