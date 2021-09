Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der Suche nach einer großartigen neuen TV-Serie zum Binge-Watching auf Amazon Prime Video ? Sie sind an der richtigen Stelle. Dies ist die Liste der erstaunlichen Shows des Pocket-lint-Teams, die auf Amazon Prime Video zu sehen sind.

Wenn es auf unserer Liste steht, hat mindestens ein Mitglied des Pocket-lint-Teams die Show gesehen und würde sie empfehlen. Es gibt eine Reihe von Shows für jeden Geschmack, egal ob Sie ein Detektiv oder ein Romantiker sind. Sie sollten also mindestens eine Show finden, die Sie in den nächsten Wochen jeden Abend gerne sehen werden.

Unter jeder Show finden Sie die Anzahl der Staffeln, die typische Episodenlänge und die Anzahl der Episoden insgesamt, damit Sie abschätzen können, wie lange Sie brauchen, um die Show zu durchlaufen, um für Ihren nächsten Binge bereit zu sein.

squirrel_widget_237190

Solos

Jahreszeiten: 1

Folgen: 7

Episodenlänge: Minuten

Ähnlich zu:

Solos ist eine siebenteilige Anthologie-Reihe, die sieben einzigartige, charaktergesteuerte Geschichten verfolgt, von denen jede zu einem Abenteuer in ungewisser Zukunft beginnt. Die Serie hebt die Verbindung durch die menschliche Erfahrung hervor, selbst in unseren isoliertesten Momenten.

Neun perfekte Fremde

Jahreszeiten: 1

Folgen: 8

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Moderne Liebe, Nur Morde im Gebäude, Der Weiße Lotus

Nine Perfect Strangers konzentriert sich auf neun gestresste Stadtbewohner, die ein Boutique-Gesundheits- und Wellnesszentrum namens Tranquillum House besuchen, um Heilung und totale Transformation zu finden. Natürlich ist nichts so, wie es scheint.

Bosch

Jahreszeiten: 7

Folgen: 68

Episodenlänge: 47 Minuten

Ähnlich wie: The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

Basierend auf Michael Connellys Romanen folgt die Serie Bosch dem LAPD-Homozid-Detektiv Harry Bosch, der an der Lösung verschiedener Fälle arbeitet, während er auch wegen der tödlichen Erschießung eines Serienmordverdächtigen vor Gericht steht.

Jack Ryan

Jahreszeiten: 2

Folgen: 16

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: All the Devils Men, Meile 22, Treadstone

Der CIA-Analyst Jack Ryan entdeckt in einer Reihe verdächtiger Banküberweisungen ein Muster in der Kommunikation von Terroristen. Seine Entdeckung drängt ihn von seinem Schreibtischjob in den Mittelpunkt eines gefährlichen Feldeinsatzes bei der Jagd nach einem aufstrebenden Terroristen, der einen Angriff auf die USA und Verbündete plant. Eine Staffel 3 wurde bestätigt.

Überall kleine Feuer

Jahreszeiten: 1

Folgen: 8

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: Big Little Lies, Dead to Me, Shaerp Objects, Modern Love

Little Fires Everywhere ist eine Miniserie, die auf dem Buch von Celeste NG aus dem Jahr 2017 basiert. Es folgt den verflochtenen Leben und Schicksalen der bildschönen Familie Richardson und der Mutter Mia Warren und ihrer Tochter Pearl Warren. Eine zweite Staffel ist derzeit nicht geplant.

Die große Tour

Jahreszeiten: 5

Folgen: 42

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

Die Grand Tour folgt Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May auf ihren Abenteuern rund um die Welt, indem sie verschiedene Autos fahren – und anpassen – und sie bis an ihre Grenzen testen. Weitere Staffeln werden erwartet.

Prediger

Jahreszeiten: 4

Folgen: 43

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: American Gods, Good Omens, Legion

Nach einem übernatürlichen Ereignis in seiner Kirche nimmt der Prediger Jesse Custer, der ein Alkoholproblem hat und seinen Glauben verloren hat, die Hilfe eines Vampirs und seines Ex in Anspruch, um Gott zu finden. Keine Jahreszeiten mehr.

Das sind wir

Jahreszeiten: 5

Folgen: 86

Episodenlänge: 45 Minuten

Ähnlich wie: Brüder und Schwestern, Moderne Familie, Leben in Stücken

This is Us konzentriert sich auf eine einzigartige Gruppe von Drillingen – Kevin, Kate und Randall – und ihre Eltern – Rebecca und Jack Pearson, die alle am selben Tag geboren wurden. Eine Staffel 6 kommt.

Wikinger

Jahreszeiten: 6

Folgen: 89

Episodenlänge: 45 Minuten

Ähnlich wie: Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings ist die Drehbuchserie von The History Channel, die Ragnar Lothbrok – Nachfahre von Odin und Gott der Kriege und Krieger – und seiner Entschlossenheit, König der Wikinger zu werden, folgt. Keine Jahreszeiten mehr.

Die jungen

Jahreszeiten: 2

Folgen: 16

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: Invincible, American Gods, The Tick

The Boys ist eine Serie, die einer Gruppe von Bürgerwehren folgt, die als The Boys bekannt sind und es sich zur Aufgabe gemacht haben, korrupte Superhelden auszuschalten, die ihre dunkleren Seiten angenommen haben. Eine Staffel 3 kommt.

Der Mann im Hohen Schloss

Jahreszeiten: 4

Folgen: 40

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: Hunters, Hitler: The Rise of Evil, Jack Ryan

The Man in the High Castle basiert auf Philip K. Dicks Roman, der untersucht, wie Amerika aussehen würde, wenn die Alliierten den Zweiten Weltkrieg verloren hätten und Japan und Deutschland regiert hätten. Keine Jahreszeiten mehr.

Hinterhältiger Pete

Jahreszeiten: 3

Folgen: 30

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: Start Up, The Infiltrator, Bosch

Sneaky Pete handelt von einem Betrüger auf der Flucht vor einem Gangster, der als sein Zellengenosse Pete in Deckung geht. In seiner Tarnung vereint er sich mit Petes Familie, die ihn in eine so gefährliche Welt wie die, vor der er flieht, ziehen. Keine Jahreszeiten mehr.

Bobs Burger

Jahreszeiten: 11

Folgen: 215

Episodenlänge: 22 Minuten

Ähnlich wie: Futurama, American Dad, Family Guy, Big Mouth

Bobs Burgers ist eine Animationsserie, die sich auf Bob und seine Familie konzentriert, die ihr Traumrestaurant Bobs Burgers betreiben. Das Geschäft ist nicht das schnellste, aber sie bleiben hoffnungsvoll. Es kommen weitere Staffeln.

Greys Anatomy

Jahreszeiten: 17

Folgen: 380

Episodenlänge: 41 Minuten

Ähnlich wie: Chicago Med, Chicago Fire, Das sind wir

Greys Anatomy folgt der chirurgischen Praktikantin Meredith Gray und ihren Kollegen sowie deren Vorgesetzten. Es ist jedoch nicht nur ihr Berufsleben, es sind auch all die saftigen Teile ihres Privatlebens, die natürlich miteinander verflochten sind. Eine Staffel 18 wurde bestätigt und kommt am 30. September auf ABC in den USA an.

Anlaufen

Jahreszeiten: 3

Folgen: 30

Episodenlänge: 44 Minuten

Ähnlich wie: Mad Dogs, Con Man

StartUp folgt einem verzweifelten Banker, einem amerikanischen Gangster und einem Hacker, die alle gezwungen sind, in einer ungewöhnlichen Partnerschaft zusammenzuarbeiten, um ein Geschäft aufzubauen und am Leben zu bleiben. Keine Jahreszeiten mehr.

Star Trek: Untere Decks

Jahreszeiten: 2

Folgen: 20

Episodenlänge: 30 Minuten

Ähnlich wie: Futurama, DC Stargirl, Bobs Burgers, Star Trek Picard

Star Trek: Lower Decks ist eine animierte Comedy-Serie, die sich auf die Support-Crew auf der USS Cerritos im Jahr 2380 konzentriert. Die Crew muss nicht nur ihre Pflichten an Bord des Schiffes erfüllen, sondern auch ihr soziales Leben.

Patriot

Jahreszeiten: 2

Folgen: 18

Episodenlänge: 57 Minuten

Ähnlich wie: Sneaky Pete, Goliath, Hand of God

Patriot wurde von Steve Conrad gegründet und folgt dem Geheimdienstoffizier John Tavner, der auf alle Sicherheitsnetze verzichten und eine inoffizielle Civer als mittlerer Angestellter bei einem Industrierohrunternehmen im Mittleren Westen annehmen muss, um zu verhindern, dass der Iran nuklear wird.