(Pocket-lint) - Amazon Studios hat hart daran gearbeitet, die beliebte Fallout-Spiele-Reihe in eine komplette Fernsehserie zu verwandeln.

Es wird eine Amazon Prime Original-Serie sein, die von Kilter Films produziert wird und in der Walton Goggins (The Hateful Eight), Ella Purcell (Yellowjackets) und Kyle MacLachlan (Twin Peaks) mitspielen.

Hier ist alles, was wir bisher über die Serie wissen.

Fallout TV-Serie | Was wir wissen

Scharfe und humorvolle Nuklearfantasie

Die neue Fallout-Fernsehserie ist von Bethesdas postapokalyptischen Rollenspielen der Fallout-Reihe inspiriert. Sie wird jedoch keine der bestehenden Handlungsstränge verwenden. Es wurde eigens eine völlig neue Geschichte geschrieben.

Bethesda hat bereits verraten, dass die Serie den "rauen Ton" der Spiele beibehalten, aber auch Momente mit "ironischem Humor und B-Movie-Nuklear-Fantasien" einstreuen wird. Die Fallout-Spielserie begann 1997 mit der Veröffentlichung des isometrischen Rollenspiels von Black Isle Studio, das in einem postapokalyptischen Südkalifornien im Jahr 2161 angesiedelt ist. Die späteren Fortsetzungen tauchen in apokalyptische Versionen von Washington DC, Las Vegas und Boston ein.

Von den Schöpfern von HBO Westworld

Lisa Joy und Jonathan Nolan, die Macher von HBOs Westworld, stehen im Mittelpunkt des Projekts und fungieren als dessen Schöpfer. Todd Howard von Bethesda Game Studios und James Altman von Bethesda Softworks sind als ausführende Produzenten aufgeführt, während Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) und Graham Wagner die Showrunner sind.

"Fallout ist eine der großartigsten Spieleserien aller Zeiten", sagten Joy und Nolan nach der ursprünglichen Ankündigung gegenüber The Hollywood Reporter, "jedes Kapitel dieser wahnsinnig fantasievollen Geschichte hat uns unzählige Stunden gekostet, die wir mit Familie und Freunden hätten verbringen können. Wir freuen uns unglaublich darauf, mit Todd Howard und dem Rest der brillanten Verrückten bei Bethesda zusammenzuarbeiten, um dieses gewaltige, subversive und düster-komische Universum mit Amazon Studios zum Leben zu erwecken."

Nolan selbst hat bei der ersten Episode der Serie Regie geführt, nachdem er bereits bei mehreren Episoden von Westworld Regie geführt hat.

Fallout TV-Serie | Besetzung und Crew

Hier eine Übersicht über die bisher bestätigten Darsteller und Crew-Mitglieder für die Fallout-Serie:

Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner - Showrunner

Showrunner Lisa Joy und Jonathan Nolan - Ausführende Produzenten (und Nolan als Regisseur)

- Ausführende Produzenten (und Nolan als Regisseur) Todd Howard von Bethesda Game Studios - Ausführender Produzent

- Ausführender Produzent James Altman von Bethesda Softworks - Ausführender Produzent

- Ausführender Produzent Walton Goggins - Leichenfledderer

Leichenfledderer Ella Purcell

Kyle MacLachlan

Xelia Mendes-Jones

Aaron Moten

Fallout TV-Serie | Erscheinungsdatum

Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es wird angenommen, dass die Serie im Jahr 2023 startet.

Die Dreharbeiten zur Serie sind abgeschlossen (sie begannen im Juli 2022), aber angesichts des Themas sind viele Nachbearbeitungseffekte erforderlich.

Im August 2022 sickerte eine Auswahl von Set-Bildern durch, die zeigen, dass sich die Serie stilistisch an die Spiele halten wird.

@BethesdaArabic (Twitter)

Fallout TV-Serie | Trailer

Es gibt noch keine Trailer für die Fallout-TV-Serie. Bethesdas Fallout-Twitter-Account hat jedoch im Jahr 2020 einen Teaser getwittert:

Im Oktober 2022 folgte dann ein offizielles Bild aus der Serie.

