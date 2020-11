So nutzen Sie die Prime Video Watch Party von Amazon, um mit Freunden zu schauen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit Amazon können Amazon Prime Video- Abonnenten jetzt TV-Sendungen und Filme mit Freunden über eine Watch Party-Funktion ansehen, die jetzt sowohl in den USA als auch in Großbritannien verfügbar ist. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Eine Amazon Prime Video Watch Party kann bis zu 100 Teilnehmer in einer Gruppe umfassen, aber jede Person muss eine Amazon Prime-Mitgliedschaft haben. Sie sollten weiterhin an einer Watch Party teilnehmen können, wenn Sie im Urlaub oder beruflich unterwegs sind (abhängig von der Verfügbarkeit von Inhalten), aber Prime-Mitglieder mit Sitz in Großbritannien können nicht an einer Watch Party teilnehmen, die von jemandem mit Amazon gestartet wurde US-Konto.

Sobald Sie eine Mitgliedschaft haben, können Sie mit Prime Video einer Watch Party beitreten oder diese starten. Sie können sogar aus Tausenden von Titeln auswählen, einschließlich Originalen und lizenzierten Inhalten. Zu den Originalen gehören Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan, The Big Sick, The Boys, Homecoming und My Spy. Titel, die gemietet oder gekauft werden können, sind derzeit nicht verfügbar.

Prime Video Watch Parties ermöglichen die synchronisierte Wiedergabe und den Chat, sodass Sie in Echtzeit andere Gäste sehen und mit ihnen sprechen können. Sie müssen jedoch eine Verbindung mit Familie und Freunden teilen, um gemeinsam etwas zu erleben. Die integrierte Chat-Funktion unterstützt sowohl Text als auch integrierte Emojis.

Navigieren Sie zu einem geeigneten Titel auf dem Desktop. (Suchen Sie nach "Prime Logo" oder "Jetzt ansehen".) Wählen Sie auf der Detailseite "Watch Party". Geben Sie unter "Wie heißt Sie?" Einen gewünschten Benutzernamen ein. Klicken Sie auf "Watch Party erstellen", um einen Link "Watch Party" zu erstellen. Laden Sie Freunde über das Symbol "Teilen" per E-Mail, Twitter oder Facebook ein Wählen Sie "Link kopieren", um das Watchpary über verfügbare Anwendungen von Drittanbietern freizugeben.

Um mit einer Watch Party zu beginnen, klicken Sie auf das Symbol Watch Party auf der Desktop-Website von Amazon Prime Video. Sie erhalten dann einen Link, den Sie mit Freunden und Familie teilen können. Diejenigen, die auf den Link klicken, können an der Sitzung teilnehmen und dann mit anderen chatten.

Wenn Sie einer Watch-Party beitreten möchten, klicken Sie auf den Link, den Sie mit einem Desktop-Webbrowser erhalten haben. Wenn Sie zum Titel weitergeleitet wurden, geben Sie Ihren gewünschten Benutzernamen unter "Wie heißt Sie?" Ein. und klicken Sie dann auf "Watch Party beitreten", um der Watch Party beizutreten.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Dan Grabham.