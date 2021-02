IMDb TV: Preise, Verfügbarkeit, Shows und Filme und mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - IMDb von Amazon bietet einen werbefinanzierten Video-Streaming-Dienst in den USA an. Es heißt IMDb TV . Mit diesem Dienst, der ursprünglich 2019 als IMDb TV debütierte, erweitert IMDb sein bestehendes Video-Angebot über Kurzform-Originalserien, Trailer und Promi-Interviews hinaus. Es bietet jetzt beliebte Filme in voller Länge sowie erfolgreiche TV-Shows - alles kostenlos.

Folgendes müssen Sie darüber wissen.

Sie können über einen Browser auf Ihrem PC oder Mac unter www.imdb.com/tv auf IMDb TV zugreifen. Sie müssen sich bei IMDb anmelden. Dies können Sie entweder durch Erstellen eines eigenständigen IMDb-Kontos (kostenlos) oder durch Anmelden mit Ihren Amazon-Anmeldeinformationen tun.

Sie können auch auf allen Amazon Fire TV- und Roku-Geräten auf Freedive zugreifen. Suchen Sie einfach nach der neuen IMDb TV-App in der Zeile "Ihre Apps und Kanäle". Alternativ können Sie in Fire TV einfach "Alexa, gehen Sie zu IMDb TV" sagen, um auf Filme und Fernsehsendungen zuzugreifen.

Sie können auch von der Amazon Prime Video-App über den IMDb-TV-Kanal streamen.

Amazon hat XD Ray von Prime Video zu IMDb TV hinzugefügt. Immerhin wird es von IMDb betrieben. Mit dieser Funktion können Sie in erster Linie mehr darüber erfahren, was (oder wen) Sie gerade sehen. Holen Sie sich Biografien, Filmografien, Fakten, Wissenswertes, Hintergrundgeschichten zu Charakteren, Soundtrack-Informationen, Fotogalerien, Bonusvideoinhalte und mehr. Um auf X-Ray zuzugreifen, klicken Sie auf Ihrer TV-Fernbedienung auf "Nach oben" oder bewegen Sie den Cursor, während das Video abgespielt wird.

Sie können Erfolgsfilme und beliebte Fernsehsendungen streamen, obwohl die meisten von ihnen einige Jahre alt sind. Amazon verspricht, dass der IMDb-TV-Katalog regelmäßig neue Titel hinzufügen wird. Hier ist eine kleine Auswahl dessen, was Sie ab Februar 2021 sehen können:

Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Liste von IMDb TV .

Ja. IMDb TV ist ein werbefinanzierter Kanal. Im Gegensatz zu Netflix werden Anzeigen geschaltet, anstatt den Nutzern ein monatliches Abonnement kostenlos in Rechnung zu stellen.

IMDb TV ist ab sofort in den USA erhältlich. Derzeit gibt es kein Wort darüber, ob der Dienst nach Großbritannien kommen wird.

Schreiben von Maggie Tillman.