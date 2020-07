Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon Prime ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, die gegen eine jährliche oder monatliche Gebühr Zugriff auf eine Reihe von Amazon-Diensten und -Verbesserungen bietet. Es wird jetzt von Millionen von Menschen genutzt, die sich angemeldet haben, um eine Reihe von Vorteilen zu erhalten.

Es kann jedoch etwas verwirrend sein, was es tatsächlich bietet. Mit der Prime-Mitgliedschaft sind so viele kleine Angebote und Dienstleistungen verbunden, dass Sie selbst als Abonnent möglicherweise nicht erkennen, was Sie erhalten.

Hier ist ein Überblick, damit Sie sehen können, was Amazon Prime zu bieten hat.

In Großbritannien kostet die Amazon Prime-Mitgliedschaft entweder 7,99 GBP pro Monat oder 79 GBP pro Jahr. Letzteres ist mit einem Gegenwert von 6,58 GBP pro Monat wirtschaftlicher.

Alternativ können Sie Prime Video auch exklusiv für 5,99 € pro Monat abonnieren. Das ist, wenn Sie die anderen Prime-Vorteile nicht wollen.

In den USA kostet die Amazon Prime-Mitgliedschaft 12,99 USD pro Monat oder 119 USD pro Jahr. Ein Prime Video-Konto kostet nur 8,99 USD pro Monat.

In beiden Regionen können Sie die Prime-Mitgliedschaft in den ersten 30 Tagen kostenlos testen. Wenn Sie innerhalb dieser Zeit stornieren, kostet Sie das keinen Cent. Wenn Sie nicht stornieren, wird Ihnen nach Ablauf der 30 Tage eine Gebühr berechnet.

squirrel_widget_157589

Die Amazon Prime-Mitgliedschaft umfasst mehrere wichtige Dienste, die ohne zusätzliche Kosten angeboten werden.

Der Amazon Prime Day ist ein besonderer Tag mit Angeboten, die ausschließlich Prime-Mitgliedern vorbehalten sind und jedes Jahr im Juli stattfinden. Er wurde jedoch aufgrund der globalen Pandemie im Jahr 2020 übersprungen. Es wird erwartet, dass es 2021 zurückkehren wird.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Amazon Prime Day-Hub .

Prime wurde ursprünglich entwickelt, um eine kostenlose Lieferung innerhalb eines Tages für Millionen berechtigter Artikel in allen Kategorien im Amazon Online-Shop anzubieten. Wenn Sie einen als Prime gekennzeichneten Artikel bestellen, erhalten Sie ihn normalerweise am nächsten Tag - auch sonntags.

In einigen Fällen umfasst dies die Zustellung am selben Tag, wobei Postleitzahlen und Postleitzahlen in und um viele Großstädte in Großbritannien und den USA unter das Zustellungsschema von Amazon am selben Tag fallen.

Der Zugriff auf den Prime Now-Service von Amazon bedeutet sogar, dass Sie einen Artikel innerhalb von zwei Stunden kostenlos ausliefern lassen können, solange die Gesamtbestellung £ 40 oder mehr beträgt. Dies gilt für rund 15.000 "Best of Amazon" -Artikel und sogar für Lebensmittel.

Sie können auch Lieferungen innerhalb einer Stunde erhalten, wenn Sie zusätzlich £ 6,99 oder $ 7,99 pro Lieferung bezahlen.

Es ist nur an bestimmten Orten verfügbar - dies sind Birmingham, Glasgow, Leeds, London, Liverpool, Manchester, Newcastle, Portsmouth und Sheffield in Großbritannien sowie eine Vielzahl von Städten in den USA, darunter Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Cleveland, Detroit , Las Vegas, Los Angeles, Manhattan und Brooklyn, New Orleans, Philadelphia, Portland, San Diego, Seattle und Washington DC

Prime Video ist die Alternative des Unternehmens zu Netflix. Es bietet Tausende von TV-Shows, Dokumentationen und Filmen, die auf mehrere Geräte gestreamt werden können, ohne dass Sie dafür extra bezahlen müssen.

Dies umfasst Blockbuster-Filme und TV-Serien, einschließlich exklusiver Filme, die von Amazon selbst - als Teil des Amazon Originals-Sortiments - hergestellt oder vom Unternehmen lizenziert wurden.

Wie oben beschrieben, können Sie Amazon Prime Video auch auf Amazon.de und Amazon.com für 5,99 £ bzw. 8,99 $ pro Monat abonnieren, ohne die anderen Prime-Vorteile zu nutzen. Dies kostet jedoch nur 2/3 £ pro Monat mehr Für eine vollständige Prime-Mitgliedschaft (weniger, wenn Sie jährlich zahlen) scheint dies nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein.

Prime Music bietet mehr als zwei Millionen Musiktitel zum Anhören bei Bedarf, die über das Internet auf mehrere Geräte gestreamt werden. Es ist in einem Prime-Abonnement enthalten, Sie können jedoch auch eine zusätzliche Gebühr (7,99 GBP pro Monat für Prime-Mitglieder in Großbritannien, 7,99 USD in den USA) für einen Amazon Music Unlimited-Pass zahlen, um die Musikauswahl auf mehr als 40 Millionen Titel zu erweitern .

Music Unlimited kostet £ 9.99 für Nicht-Prime-Mitglieder. Es bietet auch eine kostenlose 30-Tage-Testversion.

Mit Prime Reading können Sie über tausend Bücher, Zeitschriften, Comics und mehr lesen. Es funktioniert mit jeder Kindle-App für mehrere Geräte oder auf Kindle eBook-Readern . Sie müssen nur Inhalte finden, die für Prime Reading unterstützt werden, und diese als Teil Ihrer gesamten Prime-Mitgliedschaft lesen.

Einige Bücher mit Audible-Erzählung werden ebenfalls unterstützt.

Hörbare Original-Audioserien können auch mit einer American Prime-Mitgliedschaft angehört werden. Dieser Service muss noch nach Großbritannien kommen.

Amazon Fresh ist der Lebensmittel-Lieferservice von Amazon und bietet Tausende von Lebensmitteln, Getränken und Haushaltsprodukten, die am selben Tag bestellt und in Ihren Händen gehalten werden können.

Früher kostete es extra, jetzt ist es für Prime-Mitglieder in Großbritannien und den USA kostenlos. Es ist auf bestimmte Regionen wie London und die umliegenden Gebiete in England beschränkt. Amazon gab jedoch bekannt, dass der Dienst bis Ende 2020 in ganz Großbritannien verfügbar sein wird.

US Prime-Mitglieder können hier über den Postleitzahlenprüfer prüfen, ob es in Ihrer Region verfügbar ist .

Nachdem Amazon den Video-Streaming-Dienst Twitch für Videospiele gekauft hatte, wurden einige Vorteile für Prime-Abonnenten hinzugefügt. Es werden Rabatte auf Spiele, zusätzliche Inhalte im Spiel und die werbefreie Anzeige von Twitch-Streams angeboten. Sie können Ihren Lieblings-Twitch-Kanal auch ohne zusätzliche Kosten abonnieren.

Darüber hinaus erhalten PC-Spieler mit Twitch Prime jeden Monat kostenlose Spiele-Downloads.

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie unbegrenzten Fotospeicher auf Amazon Drive - dem Cloud-Service des Einzelhändlers. Das heißt, Sie können eine Kopie jedes Fotos auf Ihren Desktop-PC, Mac oder Ihr Mobilgerät hochladen und aufbewahren. Es gibt Apps für iOS und Android. Sie können sie sogar so einrichten, dass Ihre Bilder beim Aufnehmen automatisch hochgeladen werden, um sicherzustellen, dass Sie kein Bild verlieren, selbst wenn Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird.

Amazon betreibt das ganze Jahr über einen Verkaufs- und Deals-Bereich auf seiner Website namens Lightning Deals, der für eine begrenzte Zeit große Schnäppchen bei Produkten bietet. Für jeden Artikel wird eine begrenzte Menge an Lagerbeständen angeboten, und wenn alle Artikel gekauft wurden, ist das Geschäft beendet.

Eine Prime-Mitgliedschaft bedeutet, dass Sie ein 30-minütiges Heads-up zu allen Deals erhalten, bevor Nichtmitglieder sie auch kaufen können, sodass Sie die Möglichkeit haben, sie zuerst zu entführen. Dies ist besonders attraktiv in großen Verkaufsperioden, beispielsweise während der Vorbereitung auf den Prime Day und den Black Friday in diesem und jedem zweiten Jahr.

Mit der Prime-Mitgliedschaft können Sie sich auch bei Amazon Family anmelden, was Ihnen weitere Vorteile bietet, z. B. 20 Prozent Rabatt auf Windeln bei Bestellung mit dem Abonnement- und Speicherprogramm von Amazon.

Wenn Sie einen Amazon-Haushalt erstellen, können Sie Ihre Prime-Vorteile auch mit einem anderen Erwachsenen teilen. Sie können auch digitale Inhalte und Kindersicherungen für Kinderdienste wie Kindle for Kids oder Fire for Kids verwalten.

Fire for Kids Unlimited ist ein Abonnementdienst ohne Werbung, der für alle Amazon Fire Tablets funktioniert und für Prime-Mitglieder viel billiger ist. In den USA ist es auch als Amazon FreeTime Unlimited bekannt.

Der Zugang für ein Kind kostet £ 1,99 ($ 2,99) pro Monat, für bis zu vier Kinder £ 4,99 ($ 6,99). Der übliche Preis für Nicht-Prime-Mitglieder beträgt 3,99 £ (4,99 $) bzw. 7,99 £ (9,99 $) pro Monat.

US-Eltern können sich auch für eine jährliche Gebühr von 83 USD für Prime-Mitglieder und 119 USD für Nichtmitglieder anmelden. Damit haben bis zu vier Kinder Zugang.

Fire for Kids Unlimited / Amazon FreeTime Unlimited bietet Zugriff auf eine große, kuratierte Auswahl an altersgerechten eBooks, TV-Shows, Filmen, Spielen und Lern-Apps.

squirrel_widget_157589

Schreiben von Rik Henderson und Dan Grabham.