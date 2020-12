Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon bietet einige Fire TV-Geräte an: den Fire TV Cube, den Fire TV Stick , den Fire TV Stick 4K und den Fire TV Stick Lite . Diese werden alle mit einer Alexa Voice Remote geliefert, sodass sie nicht nur auf Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video zugreifen können, sondern auch auf Sprachbefehle wie einen Amazon Echo- Lautsprecher reagieren können. Der Fire TV Cube enthält sogar eigene eingebaute Fernfeldmikrofone, damit Alexa Sie hören kann.

Unabhängig davon, welches Fire TV-Gerät Sie besitzen oder kaufen möchten, finden Sie hier zahlreiche Tipps und Tricks, mit denen Sie Ihren Streaming Media Player optimal nutzen können.

Um Alexa über die Sprachfernbedienung zu verwenden, halten Sie die Mikrofontaste auf der Fernbedienung gedrückt und fragen Sie, was Sie möchten - Sie müssen nicht einmal "Alexa" sagen.

Sie können auch ein Amazon Echo, Echo Dot oder ein anderes Alexa-fähiges Gerät zur Steuerung Ihres Fire TV verwenden, sodass Sie die Fernbedienung überhaupt nicht benötigen. Wenn Sie ein Echo im Raum (oder Fire TV Cube) haben, können Sie einfach Befehle bellen und der Fire TV Stick wird gehorchen.

Alexa on Fire TV kann so ziemlich alles, was ein Echo kann, aber mit dem Vorteil von Visual Cards.

Sie stellen Alexa eine Frage, indem Sie die Mikrofontaste auf der Fernbedienung drücken. Sie antwortet sowohl mündlich als auch mit Grafiken auf Ihrem Bildschirm. Sagen Sie zum Beispiel "Wie ist das Wetter?" und sie wird für Ihren aktuellen Bereich antworten. Außerdem sehen Sie die Prognosen der nächsten Woche auf dem Bildschirm.

Hier sind einige andere Befehle, die Sie ausprobieren können:

"Was war das Ergebnis von Manchester United?" - oder natürlich jede andere Sportart oder Mannschaft.

"Was steht in meinem Kalender?" - Sie können auch Tage usw. angeben.

"Wer ist der Leadsänger von Coldplay?" - oder eine andere Band- oder Trivia-Frage.

"Spielen Sie Happy Montag!" - Ihr Fire TV spielt Songs von einem Amazon Music- oder Music Unlimited-Konto ab.

"Springe eine Minute vorwärts!" - Während der Videowiedergabe können alle Arten von Befehlen ausgeführt werden.

"Wie ist der Verkehr?" - Sie müssen Ihre Pendel- oder Reisedetails in der speziellen Alexa-App für iOS-, Android- oder Amazon Fire-Geräte einrichten.

"Was ist in den Nachrichten?" - Richten Sie Ihre Lieblingsnachrichtenquelle erneut in der Alexa-App ein. Sky News ist als Standard festgelegt.

Sie können auch Radiosendungen, Hörbücher und vieles mehr hören. Um mehr über Alexa zu erfahren, lesen Sie unseren separaten Leitfaden .

Sie können Alexa auch verwenden, um mit Ihrer Stimme nach Inhalten zu suchen.

Sagen Sie einfach den Namen einer TV-Show, eines Films, eines Schauspielers, eines Regisseurs usw., und die Suchergebnisse geben alle relevanten Inhalte zurück. Das Schöne am Amazon-System ist, dass es nicht nur Ergebnisse von Amazon-Diensten zurückgibt, sondern auch Netflix. Wenn sich eine Show oder ein Film auf Netflix befindet, wird er in den Ergebnissen angezeigt.

Es ist möglich, einen Fire TV Stick im Urlaub mitzunehmen, da Sie ihn mit dem WLAN des Hotels verbinden können, auch wenn für die Anmeldung im Internet zusätzliche Details wie die Zimmernummer erforderlich sind. Es funktioniert auch, wenn Sie beispielsweise Student sind und das WLAN im Wohnheim gemeinsam nutzen möchten. Gehen Sie einfach zu Einstellungen> Netzwerk und suchen Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn weitere Details eingegeben werden müssen, wird eine Webseite mit den zusätzlichen Feldern geöffnet, die vom Hotel oder öffentlichen Ort benötigt werden.

Auf diese Weise funktioniert es ähnlich wie ein Smartphone oder Tablet. Sobald die Netzwerkverbindung erfolgreich ist, können Sie den Fire TV Stick verwenden.

Wenn Sie Ihren Amazon Fire TV Stick zum ersten Mal starten, werden Sie nach Ihren Amazon-Kontodaten und einer Postleitzahl gefragt. Ersteres besteht darin, es mit Ihrem Konto zu verknüpfen, unabhängig davon, ob Sie eine Prime-Mitgliedschaft haben oder nicht. Die Postleitzahl soll sicherstellen, dass Sie genaue Angaben zu Ihrem Standort erhalten, z. B. lokale Wetterberichte über Alexa. Wenn Sie Ihre Postleitzahl nicht festgelegt haben oder zu einem späteren Zeitpunkt ändern müssen, finden Sie die Option unter Einstellungen> Einstellungen> Standort.

Auf dem Startbildschirm befindet sich oben eine große Leiste, in der Inhalte empfohlen werden - in der Regel von Amazon. Standardmäßig werden Video-Trailer und ähnliches automatisch wiedergegeben, aber Sie können diese Option deaktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen> Einstellungen> Empfohlener Inhalt und Sie können "Video-Autoplay zulassen" und "Audio-Autoplay zulassen" unabhängig voneinander deaktivieren. Durch das Ausschalten sparen Sie Internetbandbreite und -nutzung - beispielsweise, wenn Sie einen begrenzten Datentarif haben oder Hotspotting betreiben.

Bestimmte installierte Apps können Ihre Anzeige durch Popup-Benachrichtigungen unterbrechen. Diese werden wahrscheinlich nicht zu stark stören. Wenn Sie sie jedoch deaktivieren möchten, gehen Sie einfach zu Einstellungen> Einstellungen> Benachrichtigungseinstellungen. Sie können entweder alle Benachrichtigungen ausblenden, indem Sie "Nicht unterbrechen" oder von App zu App aktivieren.

Einige Apps auf dem Amazon Fire TV Stick oder Fire TV, einschließlich der von Amazon, zielen auf Anzeigen ab, abhängig von früheren Daten, die über Ihre Interessen gesammelt wurden. Sie können dies ausschalten. Sie sehen weiterhin Anzeigen, die jedoch nicht auf den gesammelten Daten basieren. In der Tat werden keine Daten mehr über Ihre Interessen und Ihr "Werbeprofil" gesammelt. Gehen Sie zu Einstellungen> Einstellungen> Werbe-ID und Sie können sie dort ausschalten und / oder Ihre "Werbe-ID" zurücksetzen.

Die Amazon Fire TV-Geräte bieten eine umfassende Kindersicherung, mit der Sie Einkäufe und Apps mit einer PIN schützen können, sogar die Prime Photos-App. Daher ist eine vierstellige PIN erforderlich, bevor Sie auf eine dieser Funktionen zugreifen können. Darüber hinaus können Sie die verfügbare Anzeigeebene festlegen, ohne eine PIN zu benötigen.

Wenn Sie beispielsweise die Kindersicherung aktivieren, ist die Standardanzeigestufe "Familie", mit der alle mit PG und darunter bewerteten Amazon Video-Inhalte mit einer PIN angezeigt werden können. Bei höheren Bewertungen muss die PIN jedes Mal eingegeben werden. Sie können die Bewertungen auch auf Allgemein (U), Teenager (12, 15) und Älter (18, Nicht bewertet, Nicht bewertet) einstellen. Um die Kindersicherung einzuschalten und anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen> Einstellungen> Kindersicherung.

Möglicherweise müssen Sie die Kindersicherung für andere Dienste separat anpassen, z. B. für Netflix.

Bei einigen Apps müssen Sie möglicherweise sicherstellen, dass das Fire TV-Gerät ordnungsgemäß auf Ihre Bildschirmgröße kalibriert ist. Dazu müssen Sie die Optionen Ihres individuellen Fernsehgeräts überprüfen. In den Einstellungen befindet sich jedoch ein praktischer Bildschirm mit Pfeilen, auf dem die korrekte Skalierung angezeigt wird. Sie finden es unter Einstellungen> Anzeige & Sounds> Anzeige> Anzeige kalibrieren. Die grauen Pfeile oben, unten, links und rechts sollten sichtbar sein, wobei der Punkt an jeder Kante endet. Wenn nicht, passen Sie Ihre TV-Einstellungen an.

Wenn Sie ein Amazon Prime-Mitglied sind, können Sie Ihre eigenen Fotos, die auf einem Smartphone oder einer Kamera aufgenommen und im Cloud-Dienst von Prime Photos gespeichert wurden, als Fire TV-Bildschirmschoner verwenden. Prime Photos ist ein kostenloser, unbegrenzter Cloud-Speicherdienst für alle Prime-Mitglieder, mit dem alle Ihre Smartphone-Bilder automatisch gespeichert, über einen Browser oder eine App hochgeladen oder mit einem Facebook- und / oder Twitter-Konto verknüpft werden können, um veröffentlichte Bilder zu synchronisieren sozial.

Hier erfahren Sie mehr über Prime Photos und wie Sie auf Ihr Konto zugreifen können . Wenn Sie Fotos auf Prime Photos gespeichert haben, können Sie über eine auf einem Fire TV-Gerät vorinstallierte Prime Photos-App darauf zugreifen. Sie können sie auch so einstellen, dass sie als Bildschirmschoner fungieren.

Ein Fire TV Stick scrollt automatisch durch hübsche Landschaftsbilder, wenn Sie einen Menübildschirm zu lange statisch lassen. Sie können die angezeigten Fotos ändern, indem Sie zu Einstellungen> Anzeige & Sounds> Bildschirmschoner gehen. Hier sehen Sie "Amazon Collection" als Standardalbum. Klicken Sie darauf und Sie können es in eine beliebige Sammlung oder einen Ordner Ihrer eigenen Bilder ändern, die Sie auf Prime Photos gespeichert haben. Sie können auch die Art und Weise ändern, in der sich die Bilder bewegen, und die Geschwindigkeit, mit der sie aktualisiert werden.

Standardmäßig klickt das Fire TV-Menü beim Scrollen. Schalten Sie diesen Sound aus, indem Sie zu Einstellungen> Anzeige & Sounds> Audio gehen und Navigations-Sounds deaktivieren.

Mit Fire TV können Sie Ihr Gerät ganz einfach auf Ihren Fernsehbildschirm übertragen. Wenn es mit demselben Wi-Fi verbunden ist, sollte der Name Ihres Fire TV-Geräts in der Liste der Orte angezeigt werden, an denen Sie auch übertragen können. Leider funktioniert dies nicht mit Apple-Geräten.

Wenn Sie Ihre Fernbedienung verloren haben, können Sie Ihr Fernsehgerät weiterhin über die Amazon Fire TV-App steuern, mit der Sie nicht nur im Fire TV-Menü navigieren, sondern wie bei einer normalen Fire TV-Fernbedienung auch auf die Sprachsteuerung zugreifen können. Schauen Sie sich hier die Google Play Store-Version der App an , und hier ist die Version für iOS.

Es ist einfach, Apps zu installieren - hauptsächlich über den Startbildschirm oder die Suche -, aber weniger offensichtlich, wie man sie erneut deinstalliert, wenn Sie Platz für neue Downloads schaffen möchten. Um eine App zu deinstallieren, gehen Sie zu Einstellungen> Anwendungen> Installierte Anwendungen verwalten und scrollen Sie nach unten zu der App, die Sie löschen möchten. Klicken Sie darauf und Sie können die Deinstallationsoption drei Zeilen weiter sehen. Sie können auch alle Ihre gespeicherten Daten aus diesen Apps im selben Menü löschen.

Wenn Sie den Namen Ihres Geräts in einen schmackhafteren Namen als den Fire TV Cube [Ihres Namens] ändern möchten, können Sie den Namen ganz einfach in einen anderen Namen wie Living Room TV ändern. Sie können diese Website in Ihrem Browser aufrufen und den Namen des Geräts auswählen, das Sie ändern möchten.

Sie können dies auch auf Ihrem Telefon tun, indem Sie die Alexa-App> Geräte> Echo & Alexa> öffnen und dann das Gerät auswählen, das Sie umbenennen.

Krank vom Binging? Sie können auch Spiele auf Ihrem Fire TV-Gerät spielen. Sicher, es ist keine Playstation 5, aber der Fire TV hat Zugriff auf einige Klassiker wie Sonic, Crazy Taxi und einige Final Fantasy-Titel sowie einige exklusive Amazon Fire TV-Titel wie Jeopardy und Who Wants to be A Milionaire. Fügen Sie Spiele hinzu, indem Sie im Menü oben auf der Fire TV-Startseite zu Apps scrollen und dann Spiele aus dem angezeigten Dropdown-Menü auswählen.

Jedes Mal, wenn Sie mit Alexa sprechen, speichert sie Ihre Sprachbefehle, damit sie Ihre Stimme besser lernen kann. Sie können alle diese Aufzeichnungen löschen, indem Sie in Ihrem Browser auf die Seite " Inhalte und Geräte verwalten" klicken oder in der Alexa-App "Einstellungen"> "Kontoeinstellungen"> "Verlauf". Von dort aus gelangen Sie zu einer Seite zum Überprüfen des Sprachverlaufs, auf der Sie auswählen können, ob Sie Ihre Sprachaufzeichnungen der letzten 24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage löschen möchten.

Die Sprachsteuerungsfernbedienung von Amazon bietet einen raffinierten Trick zum Zurücksetzen Ihres Fernsehgeräts. Drücken Sie einfach die Auswahltaste (Mittelpunkt des Kreises auf Ihrem Controller) und die Wiedergabe- / Pause-Taste. Halten Sie beide fünf Sekunden lang gedrückt, und Ihr Gerät sollte zurückgesetzt werden.

Sie können ganz einfach Ihre bevorzugten Bluetooth-Kopfhörer zum Hören einrichten. Dies mag für manche Menschen nicht nützlich erscheinen, aber es ist besser, als das Risiko einzugehen, dass Sie Ihren Lebensgefährten oder fehlende Dialogzeilen wecken, weil die Lautstärke zu niedrig ist. Gehen Sie einfach zu Einstellungen> Controller & Bluetooth-Geräte> Andere Bluetooth-Geräte. Von dort aus synchronisieren Sie die Anweisungen Ihres Kopfhörers, um die Synchronisierung der Geräte abzuschließen.

Auf die gleiche Weise können Sie auch einen Controller für Spiele hinzufügen. Es funktioniert mit dem Playstation 4-Controller, wenn einer herumliegt.

Schreiben von Rik Henderson und Maggie Tillman.