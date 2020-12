So schauen Sie sich Amazon Prime Video im Fernsehen an: Ihre vollständige Anleitung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon Video-Streaming Amazon Video ist der weltweit größte Rivale von Netflix und bietet wie sein Peer TV-Shows und Filme, die sofort auf einem mit dem Internet verbundenen Gerät angesehen werden können.

Amazon investiert Vermögen in Original-TV-Inhalte und deckt auch Sportarten ab, die exklusiv für die Plattform verfügbar sind. Sie benötigen daher ein Abonnement, um darauf zugreifen zu können.

Wenn Sie diese oder Tausende anderer Programme oder Filme ansehen möchten, ist dies alles, was Sie wissen müssen - einschließlich der Art und Weise, wie Sie es auf Ihren Fernseher bringen.

Amazon Video ist der Name für die auf mehreren Geräten verfügbare TV-Show- und Film-Streaming-Anwendung und -Dienstleistung von Amazon. Es besteht aus zwei Elementen: Es gibt Tausende von Filmen und TV-Boxen, die Sie digital ausleihen oder kaufen können und die Sie ad hoc bezahlen. Es gibt auch Amazon Prime Video, einen Abonnementdienst, der Tausende anderer TV-Shows und Filme anbietet, die im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft angesehen werden können.

Prime-Inhalte sind eindeutig als solche gekennzeichnet, und ein Großteil der verfügbaren TV-Programme stammt aus eigenem Anbau. Amazon Originals ist der Name der vielen Serien, die von Amazon selbst hergestellt wurden, sowie lokalisierter exklusiver Serien wie Vikings und Mr Robot, die möglicherweise in den USA im Fernsehen gezeigt werden, aber beispielsweise Prime-Mitgliedern in Großbritannien zuerst zur Verfügung stehen.

Sie können entweder über eine Amazon Prime-Mitgliedschaft auf Prime Video zugreifen , die 119 USD (oder 79 GBP in Großbritannien ) pro Jahr oder 12,99 USD (7,99 GBP) pro Monat kostet . Oder Sie können in Großbritannien 8,99 USD pro Monat (5,99 GBP) für den Zugriff auf Prime Video bezahlen. Für neue Benutzer steht eine 30-Tage-Testversion von Amazon Prime zur Verfügung.

Amazon Video-Apps sind für viele Smart-TVs verschiedener Hersteller verfügbar. Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, Fernsehgeräte von LG, Panasonic, Samsung und Sony. Sie müssen nur die App auf Ihr Set herunterladen, sie öffnen, Ihre Amazon-Kontodaten eingeben und los gehts.

Viele Fernseher können auch 4K-HDR-Inhalte wiedergeben, einige unterstützen Dolby Atmos. Kompatible Modelle finden Sie hier .

Amazon Video-Apps sind auch für eine Auswahl von Set-Top-Boxen verfügbar. Dies ist im Allgemeinen die günstigste und einfachste Möglichkeit, Amazon Video auf Ihrem Fernseher anzusehen.

Die eigenen Streaming-Geräte von Amazon - der Amazon Fire TV Stick und der Fire TV Cube - haben Zugriff auf ihre Betriebssysteme, sodass Sie den Inhalt als Teil der Startbildschirmmenüs und Suchergebnisse sehen können. Sie sind mit Alexa kompatibel und bieten einen direkten Weg zu Amazon-Inhalten.

Amazon Prime Video ist auch auf gängigen Streaming-Sticks und Boxen verfügbar:

4K Ultra HD- und HDR-Unterstützung ist über die neueste Amazon Fire TV-Set-Top-Box zusammen mit Dolby Atmos-Sound verfügbar. Einige andere Geräte unterstützen nur Sound bis 5.1 Surround Sound. Für die Funktion ist ein HDMI 2.0-Anschluss mit aktiviertem HDCP 2.2-Kopierschutz auf Ihrem Fernseher erforderlich.

Es gibt Amazon Prime Video-Apps für alle wichtigen Konsolen: PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X / S.

Auf der Xbox One S, One X und Series X / S kann Prime Video in 4K HDR gestreamt werden.

Auf allen Geräten müssen Sie nur mit einem Gamepad oder einer optionalen dedizierten Fernbedienung navigieren. Nintendo Switch wird nicht unterstützt.

Android- und iOS-Geräte wie iPhone und iPad verfügen über eigene Amazon Video-Apps, die in den jeweiligen App Stores erhältlich sind.

Natürlich unterstützt Amazon auch alle seine eigenen Fire-Tablets . Sie alle haben den Inhalt, auf den über einen speziellen Abschnitt von Fire OS zugegriffen werden kann.

Prime-Inhalte oder andere Inhalte von Amazon Video können über einen Internetbrowser auf einem PC oder Mac angezeigt werden. Besuchen Sie einfach den Amazon Video-Bereich auf seiner Website und wählen Sie zwischen Prime-Shows und Filmen oder dem digitalen Videogeschäft des Einzelhändlers.

Auf einem Computer abgespielte Videos können entweder in SD oder HD angezeigt werden, haben jedoch nur Stereoton.

Mieten und Kaufen über Amazon Video können heruntergeladen werden, ebenso wie viele abonnementbezogene Inhalte auf Amazon Prime Video.

Gehen Sie einfach zu dem Inhalt, den Sie auf ein mobiles Gerät herunterladen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen.

Amazon überträgt Videos mithilfe der adaptiven Bitrate-Technologie, die die Bildqualität je nach Gerät und Internetverbindung anpasst. Das Abonnement beinhaltet 4K Ultra HD-Streaming. Sie müssen auch in der Lage sein, angemessene Breitbandgeschwindigkeiten zu erreichen.

Dies sind die minimalen Breitbandgeschwindigkeiten, die für verschiedene Auflösungen empfohlen werden:

900 Kbit / s - empfohlen für SD-Qualität.

3,5 Mbit / s - empfohlen für HD-Qualität.

15 Mbit / s - empfohlen für 4K Ultra HD-Qualität.

In den meisten Fällen, abgesehen von mobilen Plattformen, wird Audio in 5.1-Surround-Sound und in einigen Fällen mit Dolby Atmos angeboten.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Britta O'Boyle.