Der Fire TV Stick 4K und der Fire TV Cube sind eine großartige Möglichkeit, Ihrem Fernseher intelligente Funktionen hinzuzufügen. Dank der zeitlich begrenzten Rabatte bei Amazon können Sie jetzt eine zu einem günstigen Preis erwerben.

Der Fire TV Stick 4K ist ein kleiner Dongle, den Sie an einen freien HDMI-Anschluss Ihres Geräts anschließen und auf das gesamte Streaming-Video-Angebot von Amazon sowie auf eine Reihe anderer Streaming-Dienste zugreifen.

Der Amazon Fire TV Stick ist eine der einfachsten Möglichkeiten, um die neuesten Shows und Fähigkeiten auf Ihrem Fernseher zu erhalten. Sie erhalten Amazon Prime Video, Netflix, Disney + und vieles mehr. Es gibt einen Rabatt von 15 USD (30 Prozent).

Wenn Sie die Dinge weiterentwickeln möchten, gibt es den Fire TV Cube. Dies geht in eine etwas andere Richtung und unterstützt all diese TV-Funktionen, integriert aber auch die Alexa-Sprachsteuerung in den Cube. Das heißt, Sie können mit ihm sprechen, nicht nur zur TV-Steuerung, sondern auch, um das Licht einzuschalten oder was auch immer Sie von Alexa verlangen. Es unterstützt auch 4K HDR.

Es bietet auch die Kontrolle über andere Geräte wie Ihre Set-Top-Box und Ihren Fernseher. Es gibt einen Rabatt von 20 US-Dollar, was einer Ersparnis von 18 Prozent beim Amazon Fire TV Cube entspricht.

Wir wissen nicht, wie lange diese Angebote noch laufen werden. Zögern Sie also nicht, wenn Sie etwas Geld sparen möchten.