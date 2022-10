Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die erste Staffel von HBOs "House of the Dragon" mag zu Ende sein, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit eine zweite Staffel folgen wird.

Das ist das Wesentliche, wenn es nach Casey Bloys von HBO geht. Und der sollte es wissen, schließlich ist er der Chief Content Officer des Unternehmens und so weiter. Obwohl bisher noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für die zweite Staffel außerhalb der HBO-Mauern bekannt gegeben wurde, ging Bloys so weit zu sagen, dass wir sie nicht im Jahr 2023 erwarten sollten. "Ich denke, irgendwann im Jahr '24", sagte er im Gespräch mit Vulture.

Das bedeutet, dass wir sehr lange warten müssen, um zu sehen, was in der zweiten Staffel von House of the Dragon passieren wird, einer Serie, die auf zwei verschiedene Arten hätte enden können. Es war nie einfach, an den Erfolg von Game of Thrones anzuknüpfen, und House of the Dragon hätte auch verwelken können. Aber das tat es nicht und hat sich zu einer eigenständigen Blockbuster-Serie entwickelt.

Manch einer mag behaupten, dass House of the Dragon sogar besser ist als die Serie, zu der es das Prequel ist, aber das ist ein Argument für ein anderes Mal.

Die lange Wartezeit mag für die Fans von Westeros eine schreckliche Nachricht sein, aber es gibt auch gute Nachrichten zu vermelden. Co-Showrunner Ryan Condal sagt, dass die Zuschauer nicht wie in der ersten Staffel mit einer Neubesetzung konfrontiert werden, wenn die zweite Staffel endlich anläuft: "Als Belohnung für unser wunderbares Publikum, das uns durch all die Zeitsprünge und Neubesetzungen hindurch begleitet hat, kann ich sagen, dass es damit fertig ist", so Condal. Er bestätigte auch, dass es keine Zeitsprünge mehr geben wird, und fügte hinzu, dass "wir die Geschichte von nun an in Echtzeit erzählen werden."

Schreiben von Oliver Haslam.