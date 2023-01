Alles, was Sie über den Borderlands-Film wissen müssen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Verfilmung von Borderlands ist in vollem Gange und könnte noch in diesem Jahr anlaufen.

Die Videospielverfilmung hat eine hochkarätige Besetzung, darunter Jack Black als Claptrap, und wurde (größtenteils) von Eli Roth (Hostel, Cabin Fever) inszeniert.

Hier ist alles, was Sie bisher über den Film wissen müssen.

Borderlands - Der Film: Was wir bis jetzt wissen

Die äußerst beliebten FPS-Spiele von Gearbox werden für die große Leinwand adaptiert.

Der Live-Action-Film, der auf dem postapokalyptischen Planeten Pandora spielt, wurde bereits 2015 angekündigt, als der ehemalige CEO von Marvel Studios eine Option auf das Spiel erwarb und es von Lionsgate übernommen wurde.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Eli Roth wurde dann als Regisseur ausgewählt und Craig Mazin (The Last of Us TV-Serie) als Drehbuchautor an Bord geholt. Die Dreharbeiten begannen im Jahr 2021 und wurden im Sommer 2022 abgeschlossen. Da Roth inzwischen an einem anderen Projekt arbeitet (einer abendfüllenden Version des Horrorfilms Thanksgiving, der ursprünglich als Trailer in Grindhouse erschien), wird stattdessen der Regisseur von Deadpool, Tim Miller, den Film fertigstellen.

Die Handlung dreht sich um Lilith, die ein Team von Söldnern und Außenseitern zusammenstellt (die Fans der Spiele wiedererkennen werden), um die verschwundene Tochter von Atlas zu finden - dem mächtigsten Mann des Universums.

Borderlands der Film: Erscheinungsdatum

Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Ursprünglich war eine Veröffentlichung im Jahr 2023 geplant, doch eine Testvorführung im November 2022 führte zu einer Reihe von Nachdrehs, die den Kinostart möglicherweise nach hinten verschoben haben.

Da es sich um einen Lionsgate-Film handelt, wird vermutet, dass die Streaming-Rechte letztendlich an Lionsgate+ fallen werden.

Borderlands der Film: Besetzung

Der Borderlands-Film hat eine beeindruckende Besetzung, angeführt von Cate Blanchett, Kevin Hart und Jack Black.

Hier ist die bestätigte Besetzung und ihre Rollen, wie bisher bekannt gegeben:

Cate Blanchett als Lilith

Kevin Hart als Roland

Jack Black als Claptrap

Jamie Lee Curtis als Dr. Patricia Tannis

Ariana Greenblatt als Tiny Tina

Florian Munteanu als Krieg

Haley Bennett

Édgar Ramírez als Atlas

Bobby Lee als Larry

Olivier Richters als Krom

Janina Gavankar als Kommandantin Knoxx

Gina Gershon als Verrückte Moxxi

Cheyenne Jackson als Jakobs

Charles Babalola als Hammerlock

Benjamin Byron Davis als Marcus

Steven Boyer als Scooter

Ryann Redmond als Ellie

Penn Jillette, Illumni des Borderlands-Spiels, hat einen Gastauftritt im Film.

Borderlands die Filmtrailer

Bisher gibt es noch keine Trailer für den Borderlands-Film.

Ein einminütiger Ausschnitt wurde den Besuchern der ComicCon 2022 gezeigt, ist aber noch nicht online zu sehen.

Schreiben von Rik Henderson.