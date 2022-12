SAS Rogue Heroes Staffel 2: Alles was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - SAS Rogue Heroes ist eine Dramatisierung des gleichnamigen Buches von Ben Macintyre, das sich als autorisierte Geschichte des britischen SAS in den ersten Jahren nach dessen Gründung versteht.

Die BBC-Show wurde weithin gelobt, da sie die im Buch beschriebenen adrenalingeladenen Heldentaten aufgreift und dank der Adaption von Steven Knight mit einem Twist serviert. Steven Knight, der das Buch schreibt und produziert, ist auch für seine Serie Peaky Blinders bekannt.

Das Buch erzählt nicht nur die Geschichte der Entstehung des berühmten SAS-Regiments, sondern ist auch die Grundlage für Spezialeinheiten auf der ganzen Welt.

Wird es eine SAS Rogue Heroes Staffel 2 geben?

Ja. Die Rückkehr der Serie wurde von der BBC im Dezember 2022 bestätigt, mit dem Vermerk "Fortsetzung folgt" am Ende von Staffel 1. Es ist klar, dass die Geschichte unvollendet ist, da sie nur an der Oberfläche der Aktivitäten des SAS im Zweiten Weltkrieg gekratzt hat.

Die erste Staffel war auch das drittgrößte Drama des Jahres bei der BBC. Karen Wilson von Kudos sagte: "Wir sind von der Reaktion auf die erste Staffel überwältigt und freuen uns sehr, dass wir unsere SAS Rogue Heroes für eine weitere Staffel zurückbringen können. Stevens unglaubliche Erzählweise hat die Zuschauer in ihren Bann gezogen und es gibt noch so viel mehr zu erzählen - ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, was auf sie zukommt."

Wann wird SAS Rogue Heroes Staffel 2 ausgestrahlt?

Das tatsächliche Erscheinungsdatum für SAS Rogue Heroes Staffel 2 ist nicht bekannt, aber es wurde bestätigt, dass die Dreharbeiten im Jahr 2023 stattfinden werden.

Wir gehen davon aus, dass die Serie nicht vor 2024 in die Kinos kommt, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Details erfahren.

Was man von SAS Rogue Heroes Staffel 2 erwarten kann (Spoiler)

Steven Knight hat gesagt, dass "die zweite Staffel den SAS auf das europäische Festland führen wird und unsere Helden an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen wird."

Diejenigen, die das Buch gelesen haben, werden wissen, dass es nicht nur die Nordafrika-Kampagne umfasst, sondern auch den Angriff auf Europa durch Italien und quer über den Kontinent führt - wir wissen also, dass da noch mehr kommen wird.

Wir wissen auch - Spoiler-Alarm -, dass Jock Lewes (Alfie Allen), einer der Gründerväter des Regiments, es nicht aus Afrika heraus schafft, und trotz seines frühen Einflusses wird ein Großteil der Aufmerksamkeit auf Paddy Mayne (Jack O'Connell) und David Stirling (Connor Swindells) liegen.

Natürlich wird David Stirling gegen Ende von Staffel 1 gefangen genommen. Stirling wurde 1943 gefangen genommen, entkam und wurde wieder gefangen genommen, bevor er sich für den Rest des Krieges in Colditz wiederfand. Es gibt einen offensichtlichen Handlungsstrang, der Stirling folgt, aber vieles davon könnte nur eine Ablenkung vom Rest der SAS-Geschichte sein.

Der Feldzug in Italien wird wahrscheinlich im Mittelpunkt von Staffel 2 stehen, aber die Frage ist, wie Kudos (die Macher der Serie) die Geschichte ausbauen wollen. Wir sind sicher, dass weitere Details veröffentlicht werden, wenn wir uns dem Start von Staffel 2 nähern.

Gibt es einen Trailer zu SAS Rogue Heroes Staffel 2?

Nein, noch nicht - aber der Trailer für Staffel 1 ist unten zu sehen.

Wie man SAS Rogue Heroes nachholen kann

SAS Rogue Heroes wurde auf BBC 1 ausgestrahlt und ist in Großbritannien als Boxset auf BBC iPlayer verfügbar.

In den USA können Sie die Serie auf EPIX sehen.

Schreiben von Chris Hall.