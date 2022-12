Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach einigen erheblichen Verzögerungen steht der neue Dungeons and Dragons-Film vor der Tür, und wir können es kaum erwarten, ihn zu sehen.

Egal, ob du ein erfahrener Tabletop-Spieler, ein Fan der Videospiele oder einfach nur ein Fan des Fantasy-Genres als Ganzes bist, in dem kommenden Film wird garantiert etwas für dich dabei sein.

Hier findest du alles, was du über Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves wissen musst.

Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben: Was ihr wissen müsst

Der neueste Dungeons and Dragons-Film wird von Jonathan Goldstein und John Francis Daley inszeniert, den Machern von Game Night aus dem Jahr 2018 - ein unterhaltsamer Film, falls ihr ihn verpasst habt.

Der Film hat keine Verbindung zur vorherigen Filmtrilogie, sondern ist in der Welt der Vergessenen Reiche-Kampagne des Tabletop-Spiels angesiedelt. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr euren D20 von eurem Perzentil unterscheiden könnt, zahlreiche Ostereier zu Gesicht bekommt.

Es wurde noch nicht viel über die Handlung des Films verraten, aber wir wissen, dass es um eine Gruppe von Dieben geht (Überraschung, Überraschung), die sich in einem wilden Abenteuer wiederfinden, nachdem sie "der falschen Person geholfen haben, die falsche Sache zu stehlen".

Bei den Dieben handelt es sich um einen Barden namens Elgin, einen Barbaren namens Holga, einen Paladin namens Xenk, einen Zauberer namens Simon und schließlich einen Tiefling-Druiden namens Doric.

In einem Interview mit Collider sagte Chris Pine, der Elgin spielt, dass der Film wie"Game of Thrones gemischt mit ein wenig Princess Bride und einem Hauch von Holy Grail" sei. Er sagte weiter, es sei "poppig, es ist von Herzen achtziger Jahre, und es ist ein bisschen Goonies drin."

Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben: Erscheinungsdatum

Ursprünglich sollte der Film im Juli 2021 in die Kinos kommen, aber die Pandemie verursachte Rückschläge in der Produktion.

Jetzt ist das Veröffentlichungsdatum für den 31. März 2023 in den USA und den 7. April 2023 in Großbritannien angesetzt.

Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben: Besetzung

Wir haben bereits Chris Pine, unseren Hauptdarsteller, erwähnt, den ihr vielleicht als Captain Kirk in verschiedenen Star Trek-Filmen kennt. Ihm zur Seite steht Michelle Rodrigez, bekannt aus The Fast and the Furious, die unseren Barbaren spielen wird.

Regé-Jean Page, aus Bridgerton, übernimmt die Rolle des Paladins. Justice Smith ist unser Zauberer, vielleicht kennt ihr ihn aus Detective Pikachu. Sophia Lillis, bekannt aus dem Film Es von 2017, ist die Druidin. Und schließlich ist Rom-Com-Superstar Hugh Grant in der Rolle des Schurken zu sehen, aber wir erhaschen nur einen kurzen Blick auf ihn im Trailer, daher ist es schwer zu sagen, wie viel Bildschirmzeit er bekommen wird.

Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben: Trailer

Pocket-lint hat den Trailer zu Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves oben auf dieser Seite eingebettet, und noch einmal hier, damit ihr es bequem habt.

Außerdem gibt es eine Reihe von Hinter-den-Kulissen-Featurettes, von denen ihr euch das neueste unten ansehen könnt.

