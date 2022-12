Ein fusioniertes HBO Max und Discovery+ könnte einen schrecklichen Namen bekommen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Seitdem wir erfahren haben, dass HBO Max und Discovery+ fusionieren werden, war die Frage immer: "Wie wird es heißen?" und wir haben vielleicht unsere Antwort.

Obwohl noch nicht von einem der beiden TV-Streaming-Anbieter bestätigt, wurde berichtet, dass die fusionierte Plattform einfach Max heißen könnte. Berichten zufolge wird der Name derzeit von den Anwälten des Unternehmens geprüft", was darauf hindeutet, dass der Deal so gut wie unter Dach und Fach ist - sofern es nicht in letzter Minute noch Probleme gibt.

Im selben Bericht von CNBC heißt es jedoch, dass "die Führungskräfte noch keine endgültige Entscheidung getroffen haben und der Name noch geändert werden kann", bevor sie hinzufügen, dass "Max die wahrscheinliche Wahl ist". CNBC beruft sich dabei auf ungenannte Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen.

Man geht davon aus, dass die App ähnlich aussehen und funktionieren wird wie Disney+, wobei die Marken von Warner Bros. Discovery individuelle Kacheln erhalten. Das bedeutet, dass HBO, DC Comics, Discovery und Warner Bros. alle ihre eigenen Kacheln erhalten werden, damit die Nutzer die Inhalte finden können, die sie sehen möchten.

Während wir jetzt vielleicht wissen, wie der neue kombinierte Abonnementdienst heißen wird, gibt es immer noch keine Informationen darüber, was er kosten wird. Es wird vermutet, dass die Preisgestaltung des kombinierten Dienstes noch diskutiert wird, und die Tatsache, dass noch keine Preisinformationen durchgesickert sind, deutet darauf hin, dass dies sehr wohl der Fall ist und noch nichts feststeht. HBO Max und Discovery+ kosten jedoch 14,99 $ bzw. 6,99 $, obwohl es auch werbefinanzierte Versionen gibt.

Was wäre ein angemessener Preis für eine Kombination aus HBO Max und Discovery+? Das hängt wahrscheinlich davon ab, was Sie sehen wollen und ob Sie nur die Serie Game of Thrones sehen wollen und sonst nichts!

Schreiben von Oliver Haslam.