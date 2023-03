Paramount+ wird ab diesem Monat als eigener Kanal im Bordunterhaltungssystem von British Airways verfügbar sein.

Der Streaming-Dienst, der Anfang des Jahres in Großbritannien eingeführt wurde, wird in kuratierter Form erscheinen. Die Highlife-Plattform von BA wird daher exklusive Paramount+ TV-Serien enthalten, die während des Fluges in allen Kabinenklassen auf Abruf angesehen werden können.

Dazu gehören Serien wie Halo, Yellowstone, Kamp Koral: Spongebob's Under Years und die gesamte Star Trek-Reihe.

Die Partnerschaft umfasst auch einen QR-Code auf der Highlife-Plattform, über den die Zuschauer Paramount+ abonnieren können, um eine Serie auf ihrem Mobilgerät oder Fernseher zu Hause weiterzuschauen.

Ein Einführungsangebot von einem Monat Paramount+ wird neuen Abonnenten zur Verfügung stehen und wird über den British Airways Executive Club für Bronze-, Silber- und Gold-Mitglieder erhältlich sein.

"Diese Partnerschaft ist eine fantastische Plattform für unser weiteres Wachstum in Großbritannien, die es uns ermöglicht, Millionen von Kunden pro Jahr einige der besten Sendungen auf Paramount+ zugänglich zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass die Kunden von British Airways begeistert sein werden von dem, was sie sehen, und dass sie ermutigt werden, das riesige Unterhaltungsangebot weiter zu erkunden", sagte Anna Priest, Chief Marketing Officer von Paramount UK.

Paramount+ kostet 6,99 £ pro Monat in Großbritannien bzw. 7,99 € in Irland. Ein Jahresabonnement ist für 69,90 Pfund bzw. 79,90 Euro erhältlich. Für Sky Q-, Sky Glass- und Sky Stream-Abonnenten mit Sky Cinema-Paketen ist der Dienst kostenlos.

