Wie man Smile (2022) sieht: Wird er schon gestreamt?

(Pocket-lint) - Dieses Jahr war vollgepackt mit fantastischen Horrorfilmen, aber einer der erfolgreichsten ist Smile.

Der gruselige psychologische Horrorfilm hat die Fantasie von Gruselfans auf der ganzen Welt beflügelt und an den Kinokassen über 210 Millionen Dollar eingespielt.

Jetzt können Sie sich die ganze Aufregung bequem von zu Hause aus ansehen. Wenn Sie also wissen wollen, wann, wo und wie Sie Smile sehen können, dann lesen Sie weiter, wir haben alles im Blick.

Smile (2022): Was Sie wissen müssen

Dr. Rose Cotter wird Zeugin eines bizarren und brutalen Vorfalls mit einem ihrer Patienten, dem ein sehr unheimliches Lächeln vorausgeht.

Nach dem Vorfall hat Rose Halluzinationen, in denen sie grinsende Personen mit bedrohlichen Warnungen sieht.

Es scheint, als sei sie mit einem Fluch belegt worden, und die Zeit läuft ab, um das Rätsel zu lösen.

Der Film wurde von Parker Finn geschrieben und inszeniert und ist eine Adaption seines früheren Kurzfilms Laura Hasn't Slept. In den Hauptrollen spielen Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Rob Morgan und Kal Penn.

Lächeln (2022): Erscheinungsdatum

Datum des Kinostarts

Smile wurde zunächst ausschließlich in den Kinos veröffentlicht. In den USA lief er am 30. September 2022 an, in Großbritannien am 28. September 2022.

Datum des Heimkinostarts

Smile wird in den USA seit dem 15. November 2022 gestreamt und kann in den meisten Regionen auch digital gekauft oder ausgeliehen werden.

Wenn Sie physische Medien bevorzugen, wird der Film am 13. Dezember 2022 auf DVD und Blu-Ray veröffentlicht.

Smile (2022): Wo man streamen kann

Was die abonnementbasierten Streaming-Plattformen angeht, so ist Smile in den USA derzeit exklusiv bei Paramount+ erhältlich. Es ist noch nicht klar, ob Smile auch bei Paramount+ in Großbritannien erscheinen wird.

In den meisten Regionen kann man Smile bereits auf digitalen Plattformen wie Amazon, YouTube, Apple TV und Vudu ausleihen oder kaufen.

Smile (2022): Trailer

Pocket-lint hat den neuesten Trailer für Smile oben auf dieser Seite eingebettet. Der ältere Trailer zum Film befindet sich unten.

Schreiben von Luke Baker.