Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr schaltet John Lewis einen Weihnachtsspot, der einem am Ende die Tränen in die Augen treibt, so auch 2022.

Der Werbespot mit dem Titel "The Beginner" (Der Anfänger) erschien am 10. November und erzählt die Geschichte eines Mannes, der sein Bestes gibt, obwohl er mit seinem neu entdeckten Hobby, dem Skateboarden, sehr zu kämpfen hat.

Dabei geht es natürlich nicht um das Skateboarden, sondern um seine Entschlossenheit, es trotz seiner Rückschläge, zu denen eine Knie- und eine Handgelenksverletzung gehören, weiter zu versuchen - der arme Kerl.

Am Ende des Werbespots - der 1 Minute und 30 Sekunden lang ist - wird deutlich, für wen und wofür all seine Bemühungen waren. Mit dem Slogan "Because it's what we do that matters most" (Weil es das ist, was wir tun, was am meisten zählt), zieht John Lewis alle Fäden des Herzens an sich, genau wie in der Werbung von 2021, die sich auf ältere Menschen konzentriert.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wir wollen Ihnen den Film nicht vorenthalten, Sie können ihn sich stattdessen unten ansehen. Schnappen Sie sich aber die Taschentücher, Sie werden sie brauchen.

Der Einzelhändler spendet 25 Prozent von jedem Verkauf seiner von der Werbung inspirierten Kollektion, zu der das Skateboard, der Bär unter dem Baum - Sie müssen schon genau hinschauen, um ihn zu erkennen - und die Kugel mit dem Bärengesicht gehören, an Building Happier Futures.

Schreiben von Britta O'Boyle.