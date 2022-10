Wie man Teleparty nutzt, um mit Freunden Filme und Fernsehen zu schauen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Seit der ersten Netzsperre vor ein paar Jahren hat sich immer wieder gezeigt, wie wertvoll es ist, mit seinen Freunden online fernsehen und Filme ansehen zu können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass man nicht mehr synchronisiert ist.

Selbst wenn wir keinen Beschränkungen unterliegen, ist es wirklich schön, gemeinsam mit weit entfernten Personen fernsehen zu können, und dafür sorgt eine hervorragende Browsererweiterung für Google Chrome und Microsoft Edge - Teleparty. Hier erfahren Sie, wie Sie sie mit Netflix und anderen Streaming-Diensten nutzen können.

Wie Sie Teleparty verwenden

Bevor Sie loslegen, sollten Sie einige wichtige Fakten über Teleparty und seine Funktionsweise wissen. Erstens handelt es sich um eine Chrome- und Edge-Erweiterung, d. h. sie funktioniert nicht in anderen Browsern. Das bedeutet, dass sie nicht in Firefox, Safari oder anderen Browsern funktioniert.

Das hat noch eine weitere Auswirkung: Teleparty funktioniert nur auf einem Computer oder einem Laptop und ist daher nicht mit Ihrem Telefon oder Smart-TV kompatibel. Sie können aber immer noch einen Laptop an Ihren Fernseher anschließen, damit Sie das Erlebnis auf dem großen Bildschirm genießen können.

Um loszulegen, muss jede Person, die an der Fernsehparty teilnehmen möchte, Teleparty zu ihrem Browser hinzufügen, was Sie ganz einfach über die Website hier tun können. Die Person, deren Netflix-Konto Sie verwenden werden, muss dann eine Party einrichten.

Sie kann dann auswählen, was alle sehen, indem sie zu der entsprechenden Seite auf Netflix navigiert und dann auf das NP-Logo oben rechts in Ihrem Browser klickt (das durch die Installation der Erweiterung hinzugefügt wurde).

So kannst du deine Teleparty erstellen und die Dinge in Gang bringen. Du erhältst einen langen, eindeutigen URL-Link, den du an die anderen Mitglieder deiner Teleparty senden kannst. Wenn diese in einem Browser mit installierter Erweiterung auf den Link klicken, treten sie der Watchparty und dem angehängten Textchat bei.

Von dort aus kann der Gastgeber auf "Play" klicken, um das Video zu starten, und hat während des gesamten Verlaufs die Kontrolle darüber. Jedes Mal, wenn eine Episode oder ein Film endet, müssen Sie jedoch eine neue Teleparty starten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.