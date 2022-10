Wie man Barbarian (2022) sieht: Wird er schon gestreamt?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es war ein hervorragendes Jahr für Horrorfans, denn Filme wie Scream, Nope und Smile kamen alle in die Kinos.

Barbarian war eine kleine Überraschung. Trotz der Vielzahl an Horrorfilmen von erfahrenen Regisseuren ist er einer der besten Gruselfilme des Jahres.

Regie führt Zach Cregger, der vor allem für seine Arbeit an Komödien wie The Whitest Kids U' Know bekannt ist, und es ist ein beeindruckendes Horror-Debüt, um es vorsichtig auszudrücken.

Bei Rotten Tomatoes hat der Film zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels eine erstaunliche Kritikerbewertung von 92 Prozent, so dass er für Fans des Genres als unverzichtbar angesehen werden kann.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Egal, ob Sie den Film in den Kinos verpasst haben oder einfach nur Lust haben, ihn noch einmal zu sehen - hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Barbarian (2022): Was ihr wissen müsst

Barbarian erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die für ein Vorstellungsgespräch nach Detroit reist. Sie hat für die Reise eine Airbnb-Unterkunft gebucht, aber als sie ankommt, wohnt dort bereits jemand anderes.

Es sieht so aus, als hätte ihr Gastgeber das Haus doppelt gebucht, und ein fremder Mann wohnt dort. Sie beschließt unklugerweise, die Nacht trotzdem dort zu verbringen, und da fangen die Dinge an, wirklich unheimlich zu werden.

Der allgemeine Konsens ist, dass je weniger man über die Handlung weiß, desto besser. Also lassen wir es dabei bewenden. Ein Großteil der Genialität dieses Films beruht auf dem Überraschungsmoment, und sagen wir einfach, es wird sehr interessant.

In Barbarian spielen Georgina Campbell(Black Mirror), Bill Skarsgård(Es) und Justin Long(Jeepers Creepers) mit.

Barbarian (2022): Erscheinungsdatum

Kinostart

Barbarian kommt in den USA am 9. September 2022 exklusiv in die Kinos.

In Großbritannien wird der Film am 28. Oktober 2022 in die Kinos kommen, gerade rechtzeitig zu Halloween.

Heimkinostart

Barbarian wurde in den USA am 25. Oktober 2022 auf VOD und Streaming veröffentlicht.

Blu-ray- und DVD-Termine wurden noch nicht bekannt gegeben, aber wir können davon ausgehen, dass sie im Dezember 2022 erscheinen werden.

Barbarian (2022): Wo man streamen kann

Barbarian kann ab sofort auf HBO Max gestreamt werden, sofern du ein aktives HBO Max-Abonnement hast.

Sie können den Film auch ausleihen oder als digitalen Download bei Amazon Prime Video, iTunes, Vudu und anderen Anbietern kaufen.

Ein Datum für das Streaming in Großbritannien wurde noch nicht bekannt gegeben, also müssen die Briten vorerst ins Kino gehen. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir mehr erfahren.

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls ausgezeichnet sind derGoogle Chromecast mit Google TV, derRoku Express 4K, derApple TV 4Kund derAmazon Fire TV Stick.

Barbarian (2022): Trailer

Pocket-lint hat den kompletten Trailer zu Barbarian oben auf dieser Seite eingebettet. Der neuere Release-Teaser ist unten.

Hat Ihnen das gefallen?

Dann gefällt Ihnen vielleicht unser Leitfaden zur Filmreihenfolge:

Schreiben von Luke Baker.