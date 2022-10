Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die erste Staffel von HBOs Game of Thrones-Prequel House of the Dragon endete Ende Oktober 2022 und lässt die Fans sehnsüchtig auf eine zweite Staffel warten - eine, die realistischerweise noch in weiter Ferne liegt.

Wir haben hier alle wichtigen Informationen über die nächste Staffel von House of the Dragon zusammengetragen, darunter die wiederkehrenden Darsteller, das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum und vieles mehr.

House of the Dragon Staffel 2: Erscheinungsdatum

Die Produktion der zweiten Staffel von House of the Dragon hat noch nicht begonnen, so dass es noch eine ganze Weile dauern dürfte, bis sie tatsächlich ausgestrahlt wird.

Es wird erwartet, dass die Serie Anfang 2023 mit der Produktion der nächsten Staffel beginnt, was auf der Grundlage früherer HBO-Serien und ihrer Vorlaufzeiten einen Ausstrahlungstermin irgendwann im Jahr 2024 bedeuten würde. Eine Serie, in der so viele CGI-Drachen vorkommen, erfordert eine Menge Nachbearbeitung und Effekte, deren Herstellung Zeit in Anspruch nimmt.

Sobald wir eine offizielle Mitteilung von HBO erhalten, werden wir diesen Artikel natürlich aktualisieren.

Wie man House of the Dragon Staffel 2 sehen kann

Wie wir bereits erwähnt haben, ist Staffel 2 von House of the Dragon noch nicht einmal annähernd erschienen, aber wenn sie veröffentlicht wird, haben wir eine klare Vorstellung davon, wo ihr sie sehen könnt.

US

Da es sich um eine reine HBO-Originalproduktion handelt, ist die Lage in den USA klar - ihr könnt die zweite Staffel von House of the Dragon auf HBO über Kabel oder über HBO Max sehen.

UK

Für uns in Großbritannien bedeutet der laufende Vertrag von Sky mit HBO, dass House of the Dragon auf dem Sky Atlantic-Kanal und auf den Entertainment-Pässen von Now TV zu sehen sein wird, sobald die nächste Staffel veröffentlicht wird.

Sollte sich daran etwas ändern, oder sollte HBO seine eigene Streaming-Plattform in Großbritannien starten, werden wir diesen Artikel aktualisieren, um diese Änderungen zu berücksichtigen.

House of the Dragon Staffel 2: Besetzung und Crew

Wir wissen eine ganze Menge darüber, was den Darstellern und der Crew der ersten Staffel bevorsteht, während sie sich auf eine zweite Staffel vorbereiten - zum einen hat einer der beiden Showrunner das Projekt verlassen.

Miguel Sapochnik hat sich nach einer langen Zusammenarbeit mit Game of Thrones zurückgezogen und Ryan Condal als Showrunner zurückgelassen. Er wird mit den Autoren und George R. R. Martin selbst zusammenarbeiten, um die künftigen Staffeln zu gestalten.

Condal hat bestätigt, dass die Ära der Zeitsprünge vorbei ist - die Zeitlinie ist von nun an sehr viel linearer, ohne Neubesetzung von Charakteren und ohne große Zeitsprünge, wie wir sie in der ersten Staffel wiederholt erlebt haben.

Das bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass eine Reihe von Hauptdarstellern zurückkehren wird (diejenigen, die die letzte Staffel überlebt haben):

Emma D'Arcy - Königin Rhaenyra Targaryen

Königin Rhaenyra Targaryen Rhys Ifans - Otto Hightower, Hand des Königs

Otto Hightower, Hand des Königs Olivia Cooke - Alicent Hightower

Alicent Hightower Matt Smith - Prinz Daemon Targaryen, Bruder von Viserys Targaryen

- Prinz Daemon Targaryen, Bruder von Viserys Targaryen Tom Glynn-Carney - König Aegon Targaryen II

- König Aegon Targaryen II Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

- Aemond Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon

- Corlys Velaryon Eve Best - Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen Sonoyo Mizuno - Mysaria, der Weiße Wurm

Es gibt noch viele weitere Darsteller, von denen wir erwarten würden, dass sie in kleinen oder großen Rollen zurückkehren, da man eine Figur in Game of Thrones nie ganz ausschließen kann, selbst wenn sie für längere Zeit nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Haus des Drachen - Staffel 2: Geschichte

Die erste Staffel von House of the Dragon endete blutig, als Aemond Targaryen sich an Rhaenyras Sohn Lucerys rächte, indem er seinen Drachen vom Himmel holte und den jungen Prinzen tötete.

Nach Rhaenyras stürmischer Reaktion in den letzten Momenten der Staffel zu urteilen, dürfte dies der Funke sein, der die Lunte entzündet und Westeros in einen totalen Krieg stürzt.

Damit beginnt das, was in den (erfundenen) Geschichtsbüchern als "Tanz der Drachen" bekannt ist, und Rhaenyra und Daemon werden gegen Allicent Hightower und ihren Sohn Aegon antreten, der in Königsmund auf dem Thron sitzt.

Da der kränkelnde Viserys nun endlich tot ist, steht uns ein ernsthafter Kampf um die Thronfolge bevor, der auf beiden Seiten hinterhältig und blutig zu werden verspricht, und bei dem die großen Häuser der Sieben Königslande Schlange stehen, um ihre Seite zu wählen.

Da das Quellenmaterial vorliegt, kann man die groben Züge dessen, was im Laufe der Serie passieren wird, sehr gut nachschlagen, aber wir halten es für eine bessere Idee, im Dunkeln zu bleiben und es zu genießen, wie es kommt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.