Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bodies Bodies Bodies ist einer der herausragenden Horrorfilme des Jahres 2022, und jetzt, da die gruselige Jahreszeit vor der Tür steht, könnte er der perfekte Film für einen Halloween-Filmabend sein.

Der Film hat Kritiker und Publikum gleichermaßen beeindruckt. Viele lobten seine Mischung aus Komödie, Horror und Krimi.

Jetzt, da der Film in den Kinos angelaufen ist, erfahren Sie hier, wie und wann Sie den Film streamen und ausleihen können. Außerdem haben wir einige Details zur Handlung hinzugefügt und mit einigen Trailern abgerundet. Jetzt geht's los.

Leichen Leichen Leichen: Was ihr wissen müsst

Bodies Bodies Bodies erzählt die Geschichte einer Gruppe von 20-Jährigen, die während eines Wirbelsturms in einem abgelegenen Herrenhaus festsitzen. Als ein Partyspiel im Werwolf-Stil schiefgeht, wird eine echte Leiche gefunden, und es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, um den Mörder zu finden. Erwarten Sie Drehungen, Wendungen und jede Menge Verrat im wörtlichen und übertragenen Sinne.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Es ist ein klassisches Slasher-Motiv, und die Mischung aus Krimi und Komödie bedeutet, dass der Film eher Fans von Filmen wie Scream ansprechen wird als diejenigen, die einen wirklich schrecklichen Nervenkitzel suchen.

Regie führt Halina Reijn, und es ist ihr erster englischsprachiger Film. In den Hauptrollen spielen Pete Davidson(SNL), Amanda Stenberg(Dear Evan Hansen), Maria Bakalova(Borat Subsequent Moviefilm) und Lee Pace(Der Hobbit).

Leichen Leichen Leichen: Erscheinungsdatum

Bodies Bodies Bodies hatte einen begrenzten Kinostart ab dem 5. August 2022 in ausgewählten Städten in den USA. Am 12. August wurde der Film dann landesweit in die Kinos gebracht, danach folgten internationale Vorführungen. Im Vereinigten Königreich wurde er am 2. September 2022 in die Kinos gebracht.

In den USA wurde er am 27. September 2022 als digitaler Download veröffentlicht, gefolgt von Blu-Ray und DVD am 18. Oktober 2022.

Bodies Bodies Bodies: So sehen Sie den Film zu Hause

Bodies Bodies Bodies ist noch nicht auf abonnementbasierten Streaming-Plattformen verfügbar, aber Sie können den Film auf Abruf bei den üblichen Anbietern kaufen oder ausleihen.

Dazu gehören Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube, Vudu und andere.

Wenn Sie eine physische Kopie bevorzugen, sind in den USA auch Blu-ray- und DVD-Versionen erhältlich. Ein Veröffentlichungsdatum für Großbritannien wurde noch nicht festgelegt, aber Vorbestellungen sind auf Amazon möglich.

squirrel_widget_12857275

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist derAmazon Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls ausgezeichnet sind derGoogle Chromecast mit Google TV, derRoku Express 4K, derApple TV 4Kund derAmazon Fire TV Stick.

Leichen Leichen Leichen: Trailer

Pocket-lint hat den neuesten Trailer für Bodies Bodies Bodies oben auf dieser Seite eingebettet

Hier ist der ältere Trailer:

Hat Ihnen das gefallen?

Schreiben von Luke Baker.