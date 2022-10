Willkommen in Wrexham Staffel 2: Was wissen wir bisher?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Fußballwelt konnte es kaum glauben, als sich Deadpool-Star Ryan Reynolds und Rob McElhenny zusammentaten, um Wrexham AFC (Clwb Pêl-droed Wrecsam in walisischer Sprache), einen Fußballverein in Nordwales, zu kaufen.

Seitdem hat sich für den Verein viel verändert. Dank einiger dringend benötigter Investitionen hat sich die Situation auf dem Spielfeld dramatisch verbessert, die Einrichtungen wurden verbessert, der Verein hat einen großen Trikotsponsoringvertrag mit einem der größten Unternehmen der Welt - TikTok - abgeschlossen und der Verein hat seine eigene Fernsehsendung bekommen: Willkommen in Wrexham.

Die erste Staffel der Sendung ist inzwischen zu Ende, aber es wird eine zweite geben. Rob McElhenny hat auf Twitter bestätigt, dass wir eine zweite Staffel erwarten können.

Ups. Entschuldigung. Heute Abend ist die letzte Folge von SEASON 1 von @WrexhamFX



SEASON 2 wird nächstes Jahr zurückkehren. Ich habe eine Klausel in meinem Vertrag, die besagt, dass ich nicht weniger als 16 Staffeln einer Fernsehserie machen werde :)- Rob McElhenney (@RMcElhenney) October 13, 2022

Wann wird Staffel 2 ausgestrahlt?

Alles, was wir bisher wissen, ist, dass die zweite Staffel nächstes Jahr kommt. Also irgendwann im Jahr 2023. Die Dokumentarserie wird während der Fußballsaison 2022/23 gedreht, so dass die Dreharbeiten wahrscheinlich nicht vor dem späten Frühjahr 2023 abgeschlossen sein werden, was bedeutet, dass die Ausstrahlung frühestens ein paar Monate danach erfolgen wird, ähnlich wie bei der ersten Staffel.

Wenn das Timing mit dem diesjährigen Zeitplan übereinstimmt, würde das bedeuten, dass die Ausstrahlung gegen Ende August 2023 erfolgen wird.

Wo kann ich "Welcome to Wrexham" sehen/streamen?

In den USA können Sie die Serie auf FX sehen, oder Sie können sie auf Hulu streamen. Für letzteres ist natürlich ein Abonnement erforderlich.

Anderswo - in Großbritannien - können Sie die Serie auf Disney Plus streamen, auch dafür benötigen Sie ein Abonnement.

Wie sieht die Geschichte bisher aus?

In der ersten Staffel bekommen wir einen ersten Eindruck davon, wie es hinter den Kulissen aussah, als McElhenny und Reynolds den Fußballclub übernahmen. Es ist der erste gemeinsame Ausflug der beiden in den Sport, aber sie übernehmen einen Verein, der in den unteren Rängen des englischen Fußballs kämpft.

Der Wrexham AFC - obwohl ein walisischer Verein - gehört zum englischen Fußball, wo er in der Vanarama National League knapp außerhalb der untersten Spielklasse, der English Football League (EFL), angesiedelt ist. 2008 wurde der Verein aus der EFL ausgeschlossen, nachdem er die 87 Jahre davor in den unteren Spielklassen der Football League gespielt hatte.

Der Wunsch von Reynolds und McElhenny, einen Traditionsverein zu kaufen, der vom Pech verfolgt war, führte sie zu Wrexham, einem Verein, der 1864 gegründet wurde und der bisher im 21.

In der ersten Saison sehen wir, wie sich die beiden darauf konzentrieren, die Dinge sowohl auf als auch neben dem Spielfeld zu ändern. Das Team schafft es bis ins Playoff-Finale und ist dem Wiederaufstieg in die EFL unglaublich nahe. Die Saison gipfelt im FA-Trophy-Finale im Wembley-Stadion, wo der Verein vor 25 000 eigenen Fans spielt.

Das Saisonfinale von heute Abend ist mein Klingelton für immer. #WrexhamFX pic.twitter.com/m8DB48eepf- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 12, 2022

Darsteller und Stars

Da es sich um eine Doku-Serie über einen Fußballverein handelt, ist die Anzahl der Personen, die in der Serie auftauchen, - ehrlich gesagt - riesig. Deshalb werden wir sie nicht alle aufzählen. Hier sind einige der größeren Namen und Gesichter, die Sie in der Serie am häufigsten sehen werden.

Ryan Reynolds - Miteigentümer, Wrexham AFC

Rob McElhenny - Miteigentümer, Wrexham AFC

Humphrey Ker - Geschäftsführender Direktor, Wrexham AFC

Phil Parkinson - Geschäftsführer, Wrexham AFC

Shaun Harvey - Berater des Vorstands, Wrexham AFC

Wayne Jones - Eigentümer, The Turf

Fleur Robinson - Geschäftsführerin, Wrexham AFC

Paul Mullin - Stürmer, Wrexham AFC

Jordan Davies - Mittelfeldspieler, Wrexham AFC

Was muss ich wissen?

Der Wrexham AFC trägt seine Heimspiele im Racecourse Ground aus, einem der ältesten Stadien der Welt, das maximal rund 10 000 Fans fasst. Seit der Übernahme ist das Stadion fast jede Woche voll, und der Verein ist beliebter denn je.

Die Übernahme des Fußballclubs durch McElhenny und Reynold begann in klassischer Ryan-Reynolds-Manier mit einigen ziemlich witzigen Anzeigen und TV-Spots. Die Parodie der Ifor Williams Trailer Company war ein besonderes Highlight, ebenso wie ein Spot, in dem die beiden zum ersten Mal die Welcome to Wrexham-Show ankündigten, wobei ein walisischer Sprecher für sie "übersetzte".

In der ersten Saison unter dem neuen Eigentümer wurde das Auswärtstrikot von Wrexham als Hommage an McElhenny im Stil des Trikots der Philadelphia Eagles gestaltet. Es war dunkelgrün und trug auf der Rückseite des Kragens den Schriftzug "It's Always Sunny", eine Anspielung auf die bekannteste Serie des Schauspielers.

Für die neue Saison wurde es durch ein blaues Trikot ersetzt, auf dessen Rücken "Ymdrech Mwyafswm" steht, was übersetzt "Maximale Anstrengung" bedeutet - eine Anspielung auf Ryan Reynolds' gleichnamige Produktionsfirma.

McElhenny hat sich bei den Fans - und der walisischen Nation im Allgemeinen - beliebt gemacht, indem er Walisisch gelernt hat; er hat gelernt, wie man den längsten Ortsnamen in Wales und den Text der Nationalhymne ausspricht, und er hat sie beim FA-Trophy-Finale am Ende seiner ersten Saison als Trainer leidenschaftlich gesungen und damit die Sprache und das Land bekannter gemacht.

In der zweiten Saison wird der Verein erneut versuchen, in die EFL aufzusteigen, und wenn die Form der Vorsaison etwas hergibt, ist das mehr als möglich.

