(Pocket-lint) - Der erste "Pitch Perfect"-Film kam 2012 in die Kinos und hat zwei Fortsetzungen sowie eine neue Serie hervorgebracht, die demnächst auf Peacock ausgestrahlt wird.

Die Pitch Perfect-Filmreihe handelt von einer reinen Mädchen-Acapella-Gruppe an der Barden University, den Barden Bellas. Sie nehmen an Hochschulwettbewerben teil und treten bei nationalen Wettbewerben und auf Welttourneen an. Der Originalfilm war ein Überraschungserfolg an den Kinokassen und spielte weltweit über 100 Millionen Dollar ein, während die Serie selbst insgesamt 565 Millionen Dollar einspielte. Pitch Perfect 2 hat mit 287 Millionen Dollar das meiste Geld eingespielt - der größte Erfolg für eine Musikkomödie.

Natürlich bedeutet dieser Erfolg, dass es in naher Zukunft noch mehr Pitch Perfect geben wird.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin soll am 23. November auf dem Video-Streaming-Dienst Peacock anlaufen. Die sechsteilige Serie wird sich um Adam Devines Figur Bumper aus den Filmen drehen. Mit Bumper in Berin am Horizont ist es der perfekte Zeitpunkt, um die Serie erneut zu sehen. Die Geschichte in den Pitch Perfect-Filmen und der kommenden Serie wird chronologisch erzählt, so dass man sie nach dem Erscheinungsdatum sehen sollte, um die Geschichte von Anfang bis Ende zu verfolgen.

Pitch Perfect (2012 - Film)

Wo man streamen kann: Pitch Perfect auf Amazon ansehen

Pitch Perfect wurde von Jason Moore inszeniert und von Kay Cannon geschrieben. Die Geschichte wurde inspiriert von Pitch Perfect: The Quest for Collegiate a Capella Glory, ein Sachbuch von Mickey Rapkin. Der Film folgt Beca (Anna Kendrick), die auf Geheiß ihres Vaters ihr erstes Studienjahr am Barden College beginnt. Beca interessiert sich mehr für die Musik als für das College und wird schon bald von Aubery (Anna Camp) angesprochen, ob sie nicht der Frauen-Acapella-Gruppe des Colleges, den Barden Bellas, beitreten möchte.

Nach dem Kotz-Fiasko von Aubrey (der Gruppenleiterin) während des letzten Auftritts befinden sich die Bellas auf einem absoluten Tiefpunkt. Aber sie sind immer noch auf den Wettbewerb konzentriert.

Pitch Perfect 2 (2015 - Film)

Wo man streamen kann: Pitch Perfect 2 auf Amazon ansehen

Pitch Perfect 2 wurde von Elizabeth Banks inszeniert, die in der Filmreihe die Rolle der Gail spielt. Der Film setzt drei Jahre nach dem ersten Teil ein und zeigt Beca als Co-Anführerin der Barden Bellas neben Chloe (Brittany Snow). Die Bellas haben drei aufeinander folgende ICCA-Meisterschaften gewonnen, was sie zu einem Auftritt im Kennedy Center anlässlich des Geburtstags von Barack Obama führt. Leider erleidet Patricia "Fat Amy" Hobart (Rebel Wilson) während ihres Auftritts eine Fehlfunktion ihrer Garderobe.

Dies führt dazu, dass die Bellas in Ungnade fallen und vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Beca gelingt es, einen Deal auszuhandeln, der es dem Team ermöglicht, wieder an Wettbewerben teilzunehmen, wenn sie die A-Capella-Weltmeisterschaften in Europa gewinnen können - ein Wettbewerb, den noch nie ein amerikanisches Team gewonnen hat.

Pitch Perfect 3 (2017 - Film)

Wo man streamen kann: Pitch Perfect 3 auf Amazon ansehen

Pitch Perfect 3 wurde von Trish Sie inszeniert und von Mike White und Kay Cannon geschrieben. Der Film spielt nur zwei Jahre nach Pitch Perfect 2, dem dritten Teil der Serie. Er zeigt, wie die Bellas, die ihren Abschluss gemacht haben, damit kämpfen, sich an das Leben außerhalb des Colleges anzupassen. Als die Gruppe die Gelegenheit erhält, auf einer USO-Tournee aufzutreten, ergreifen sie die Gelegenheit.

Natürlich wird diese USO-Tour zu einem Wettbewerb gegen andere Bands.

Emily (Hailee Steinfeld), die derzeitige Anführerin der Barden Bellas, schließt sich der Gruppe für diesen Ausflug an. Und als die Bellas in Europa ankommen, wird Fat Amy mit ihrem entfremdeten Vater Fergus (John Lithgow) konfrontiert, der ein gefährlicher Verbrecher ist und hofft, die Beziehung zu seiner Tochter wieder aufleben zu lassen.

Wie passt die neue Serie Pitch Perfect in diese Reihenfolge?

Bumper in Berlin ist eine kommende Pitch Perfect Spin-Off-Serie, die sich um Adam Devines Pitch Perfect Charakter Bumper dreht. (In der Filmreihe war er der Leadsänger einer rivalisierenden Acapella-Gruppe, die nur aus Männern besteht). Du solltest Bumper in Berlin direkt nach Pitch Perfect 3 in deiner Reihenfolge sehen.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock TV-Serie kommt im November 2022)

Der Film zeigt Bumper, der in Deutschland lebt, nachdem einer seiner Songs dort die Charts angeführt hat. Sarah Hyland und Jameela Jamil werden ebenfalls in der Serie mitspielen.

Hier könnt ihr euch den ersten Teaser zu Pitch Perfect: Bumper in Berlin ansehen, der am 23. November 2022 auf Peacock ausgestrahlt werden soll.

