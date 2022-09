Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Star Trek: Strange New Worlds hatte gerade erst im Juli 2022 Premiere, aber es gibt bereits einen ersten offiziellen Blick auf die zweite Staffel.

Wenn Sie ein Fan von Star Trek: The Original Series (TOS) sind, dann ist die neueste Paramount Plus Star Trek-Serie wie für Sie gemacht. Star Trek: Strange New Worlds folgt der Crew der USS Enterprise 10 Jahre bevor Captain Kirk das Ruder übernimmt. Sie folgen einer Crew, die von Charakteren angeführt wird, die ihr Debüt in TOS hatten - wie Captain Christopher Pyke (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) und Number One (Rebecca Romijn), und sie alle tragen Outfits, die von TOS inspiriert sind. Strange New Worlds verzichtet auch auf die modernen Star Trek-Staffeln und konzentriert sich stattdessen darauf, dass die Crew eine neue Welt oder ein Geheimnis erforscht und es in einer Episode löst, genau wie in TOS.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Lesen Sie auch: Paramount Plus Preis, Filme und Serien, und mehr

Hier finden Sie alles, was Sie über Star Trek: Strange New Worlds wissen müssen.

squirrel_widget_4261447

Star Trek Strange New Worlds: Was Sie wissen müssen

Star Trek: Strange New Worlds folgt der Besatzung der USS Enterprise 10 Jahre vor Captain Kirk und den Ereignissen von The Original Series (TOS). Natürlich befindet sich die Enterprise auf einer fünfjährigen Mission: Sie erforscht fremde neue Welten, sucht nach neuem Leben und neuen Zivilisationen und begibt sich dorthin, wo noch niemand zuvor gewesen ist. Die Serie beginnt jedoch nicht unbedingt mit der ersten Staffel, da die Schauspieler, die Captain Pyke, Spock und Nummer Eins spielen, alle ihr Debüt in der zweiten Staffel von Star Trek: Discovery geben, bevor sie an Bord der USS Enterprise kommen.

Vor allem Ethan Pecks Spock spielt eine große Rolle in der zweiten Staffel von Star Trek: Discovery.

Das Lustige an Strange New Worlds ist, dass der Stil der Serie viele Arten von lustigen Star Trek-Easter Eggs ermöglicht. Es gibt nur eine einzige Geschichte pro Woche, mit der Crew der USS Enterprise als Konstante. Nun, das und die fantastische, von den 1960er Jahren inspirierte Ästhetik.

Star Trek Strange New Worlds: Erscheinungsdatum

Für die zweite Staffel von "Strange New Worlds" gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es wird erwartet, dass sie irgendwann im Jahr 2023 erscheint.

Star Trek Strange New Worlds: Wie man es sieht

Die erste Staffel von Star Trek: Strange New Worlds ist auf Paramount Plus verfügbar, also wird es die zweite Staffel wahrscheinlich auch sein. Der Streaming-Dienst kostet in den USA ab 4,99 Dollar pro Monat.

Mehr über Paramount Plus erfahren Sie im Pocket-lint Leitfaden hier.

Star Trek Fremde neue Welten: Besetzung

Sie können davon ausgehen, dass die meisten Mitglieder der Crew der USS Enterprise in der zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds wieder dabei sein werden. Natürlich wird es auch einige neue Gesichter geben, und in diesem Fall einige bekannte neue Gesichter. Paul Wesley wird in die Rolle des jungen James T. Kirk schlüpfen. Es besteht auch die Hoffnung, dass wir irgendwann einen jungen Montgomery "Scotty" Scott in der Serie sehen werden, aber bisher gibt es noch keine offiziellen Casting-Nachrichten.

Allerdings ist die Serie offensichtlich bereit, Charaktere aus TOS neu zu besetzen, wer weiß also, wen wir in einem Cameo-Auftritt in einer einzelnen Episode sehen könnten?

Anson Mount als Christopher Pike

Ethan Peck als Spock

Jess Bush als Christine Chapel

Christina Chong als La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding als Nyota Uhura

Melissa Navia als Erica Ortegas

Babs Olusanmokun als Joseph M'Benga

Rebecca Romijn als Una Chin-Riley / Nummer Eins

Paul Wesley als James T. Kirk

Star Trek - Fremde neue Welten: Trailer

Paramount hat einen ersten Ausschnitt aus der zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds veröffentlicht. Er zeigt Melissa Navias Erica Ortega, wie sie von ihrer Aufregung erzählt, als sie sich dem Landetrupp der nächsten Mission der Enterprise anschließen darf. Seht es euch unten an.

Ortegas Vorbereitungen für eine Auswärtsmission (S2 Exklusiver Clip)

Star Trek - Fremde neue Welten: Wie man alles nachholen kann

Wenn ihr absolut jedes Easter Egg des Star Trek-Kanons, das in Strange New Worlds versteckt ist, finden wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als unseren chronologischen Star Trek-Guide zu lesen. Wenn Sie allerdings etwas weniger Entmutigendes suchen, lohnt es sich, einen Blick auf die Einführungen der Charaktere in Star Trek: Discovery zu werfen.

Darüber hinaus lohnt es sich auch, Star Trek: TOS und die Filme mit den Darstellern der Original Series vor der zweiten Staffel zu sehen.

Schreiben von Maggie Tillman.