Star Trek Discovery Staffel 5: Alles, was wir bisher wissen

(Pocket-lint) - Star Trek: Discovery wurde erstmals 2017 ausgestrahlt und hat seitdem eine Flotte von neuen Star Trek-Serien angeführt und ist auf dem Weg, die meistgesehene Serie auf Paramount Plus zu werden. Zum Glück werden wir für eine fünfte Staffel an Bord der USS Discovery gehen, denn Paramount hat kürzlich im Rahmen seiner Star Trek Day Celebration einen ersten Blick auf die nächste Staffel gewährt. Hier ist alles, was Sie über die neue Staffel von Star Trek: Discovery wissen müssen.

Star Trek Discovery Staffel 5: Was ihr wissen müsst

Star Trek: Discovery spielt weiter in der Zukunft als alles andere, was wir bisher im Star Trek Universum gesehen haben. Das mag ein wenig überraschen - wenn man nur die erste oder zweite Staffel der Serie gesehen hat, denn die Crew der USS Discovery wurde über 900 Jahre in die Zukunft ins Jahr 3188 geschickt. Die Besatzung kommt in dieser neuen Zukunft an und muss feststellen, dass die Vereinigte Föderation der Planeten aufgelöst wurde und die Raumfahrt aufgrund eines als "The Burn" bekannten Ereignisses sehr viel schwieriger geworden ist.

Die Besatzung der USS Discovery macht sich auf den Weg, um die Vereinigte Föderation der Planeten wieder zu gründen. In der fünften Staffel wird die Discovery von Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) angeführt. Sie wird natürlich von ihrem ersten Offizier Saru (Doug Jones) unterstützt. Erschwerend für Burnham kommt hinzu, dass die USS Discovery ihren Sporenantrieb verloren hat, der ihr die Warp-Reise ermöglichte. Was wir in der nächsten Staffel erwarten können, wurde am Star Trek Day angedeutet: Die Handlung dreht sich um Burnham und die Crew, die auf der Jagd nach einem mächtigen antiken Objekt sind. Wir können davon ausgehen, dass wir auch in den Prozess des Wiederaufbaus der Föderation der Planeten einsteigen werden, da die Erde im Finale der vierten Staffel zugestimmt hat, wieder beizutreten.

Wenn Sie alles über Star Trek wissen möchten, schauen Sie sich unsere Star Trek-Reihenfolge an.

Star Trek Discovery Staffel 5: Erscheinungsdatum

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für die fünfte Staffel von Star Trek: Discovery, aber es wird erwartet, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht wird.

Star Trek Discovery Staffel 5: Wie man sie sieht

Die Staffeln eins bis vier von Star Trek: Discovery sind auf Paramount Plus verfügbar, also wird es die fünfte Staffel wahrscheinlich auch sein. Der Streaming-Dienst kostet in den USA ab 4,99 Dollar pro Monat. Erfahren Sie mehr über Paramount Plus in unserem Leitfaden hier.

Star Trek Discovery Staffel 5: Besetzung

Für die fünfte Staffel von Star Trek: Discovery können Sie erwarten, dass die meisten Mitglieder der Crew zurückkehren. Sonequa Martin-Green kehrt als Michael Burnham zurück, ebenso wie Doug Jones als Saru. Hier ist eine Übersicht darüber, wen ihr in der fünften Staffel erwarten könnt:

Sonequa Martin-Green als Michael Burnham

Doug Jones als Saru

Anthony Rapp als Paul Stamets

Mary Wiseman als Sylvia Tilly

Wilson Cruz als Hugh Culber

Blu del Barrio als Adira Tal

David Ajala als Cleveland "Book" Booker

Star Trek Discovery: Trailer

Bislang hat Paramount noch keine Trailer veröffentlicht. Aber es hat eine Tour durch das Set der fünften Staffel auf YouTube geteilt, die von Wilson Cruz (der Hugh Culber spielt) geführt wird. Ihr könnt euch das unten anschauen:

Star Trek: Discovery - Tour zum Set der fünften Staffel

Star Trek Discovery: So holt man auf

Das Star Trek-Universum umspannt in seinen verschiedenen Filmen und Serien buchstäblich mehr als tausend Jahre an Geschichte. Star Trek: Discovery ist einzigartig, weil es das selbst tut - mit einem Zeitsprung von 900 Jahren zwischen der zweiten und dritten Staffel. Wenn du wirklich wissen willst, was an der Seite der Crew der USS Discovery vor sich geht, schau dir unseren chronologischen Star Trek-Film- und Serienführer an.

Schreiben von Maggie Tillman.