Die TV-Hintergrundbeleuchtung T2 von Govee sorgt für eine stimmungsvolle Filmnacht

(Pocket-lint) - Wenn Ihnen die Ambilight-Technologie von Philips gefällt, Sie aber nicht in der Lage sind, Ihren Fernseher komplett auszutauschen, hat das Unternehmen für intelligente Beleuchtung Govee vielleicht die Lösung. Es hat gerade das TV Backlight T2 angekündigt, die weltweit erste TV-Hintergrundbeleuchtung mit zwei Kameras und verbesserter Farbanpassungsgenauigkeit.

Das Gerät mit zwei Kameras, das oben auf dem Bildschirm sitzt, nutzt die patentierte Envisual-Technologie von Govee, um den Inhalt, den Sie sich ansehen, zu scannen und die Farben, die es sieht, mit den Farben abzugleichen, die es auf die Wand dahinter projiziert. Um eine möglichst genaue Leistung zu gewährleisten, verwendet er eine "Zonendivisions"-Erfassungsmethode, die den Bildschirm in mehrere Zonen unterteilt. Auf diese Weise lassen sich Farbveränderungen genauer bestimmen und individuelle Lichteffekte erzielen, unabhängig davon, was Sie gerade sehen.

In seiner zweiten Generation verbessert der T2 den Immersion T1 von Govee, indem er mehr als die doppelte Anzahl von Pixelpunkten pro halbe Sekunde erfasst, nämlich von 171.000 Pixelpunkten auf 354.000 - zweifellos dank der zusätzlichen Kamera in diesem Modell. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit der Farbabstimmung um 40 %.

Außerdem wurde die Anzahl der RGBIC-Lichtkugeln in der Hintergrundbeleuchtung auf 60 pro Meter verdoppelt, um einen lebendigeren Wandflutungseffekt zu erzielen, und gleichzeitig wurden IC-Chips (Independent Control) in jede Leuchte integriert, so dass sie mehrere Effekte und Farben in einer einzigen Zone anzeigen können. Dies trägt dazu bei, einen natürlicheren und sanfteren Übergang zwischen den Szenen zu schaffen.

Wie nicht anders zu erwarten, können Sie das TV Backlight 2 mit anderen intelligenten Govee-Leuchten koppeln und den DreamView-Modus über die Govee Home App aktivieren, so dass sie alle zusammen für eine noch größere Wirkung sorgen können.

Das einfach zu installierende und mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant kompatible TV Backlight T2 wird zunächst für 55-65-Zoll-Fernseher erhältlich sein und 139,99 $/£149,99 €/€149,99 kosten. Eine 75-85-Zoll-Version wird im Oktober in den USA erscheinen.

Schreiben von Verity Burns.