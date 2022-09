Wie man Hellraiser (2022) sieht: Wird er schon gestreamt?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hulu startet ein Reboot einer der kultigsten Horror-Franchises aller Zeiten, und wir sind bereit für ein Erlebnis, das keine Grenzen kennt.

Der neue Film basiert auf Clive Barkers Roman "The Hellbound Heart", genau wie das Original. Es gibt also ein Wiedersehen mit Pinhead und den Cenobiten, die uns erneut das Fürchten lehren werden.

Öffnen wir also die Puzzleschachtel und finden wir heraus, wann und wo man die Action sehen kann, und schauen wir uns ein paar Details zur Handlung und Trailer an.

Hellraiser (2022): Was ihr wissen müsst

Wie bereits erwähnt, basiert der neue Film auf demselben Ausgangsmaterial wie der Klassiker von 1987, was bedeutet, dass wir eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was wir von der Handlung erwarten können.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aus der Synopsis geht jedoch hervor, dass es einige wesentliche Unterschiede gibt. Der wichtigste ist, dass der Film Riley folgt, einer jungen Frau auf der Suche nach ihrem verlorenen Bruder.

Im Roman heißt diese Figur Rory, im Originalfilm Larry. In beiden Fällen sind sie nicht die Hauptfiguren, sondern Rorys Freundin Kirsty, die unsere Hauptfigur ist.

Der neue Film wird von David Bruckner(V/H/S) inszeniert und von Ben Collins und Luke Piotrowski (The Night House) zusammen mit David S. Goyer (Dark City) geschrieben .

Goyer sagte gegenüber Collider: "Wir haben uns an der Original-Novelle orientiert, um das Ausgangsmaterial zu finden; wir ehren Clives Arbeit wirklich."

Er fuhr fort: "Das Filmmaterial ist erschreckend und erstaunlich, und die Cenobiten sind atemberaubend." Klingt gut für uns.

Pinhead wird von Jamie Clayton (bekannt aus Sense8 ) gespielt und Riley wird von Odessa A'zion gespielt.

Hellraiser (2022): Erscheinungsdatum

Hellraiser wird am 7. Oktober 2022 in den USA veröffentlicht. Der Film wird direkt per Streaming veröffentlicht und läuft nicht in den Kinos.

Eine Veröffentlichung in Großbritannien wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht angekündigt.

Hellraiser (2022): Wo man streamen kann

Hellraiser ist ein Hulu-Original und wird als solches ab dem 7. Oktober 2022 auf Hulu zum Streamen verfügbar sein.

In Großbritannien wird der Film wahrscheinlich irgendwann auf Disney+ zu sehen sein, da Disney die Muttergesellschaft von Hulu ist. Offiziell wurde jedoch noch nichts angekündigt.

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist derAmazon Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls ausgezeichnet sind derGoogle Chromecast mit Google TV, derRoku Express 4K, derApple TV 4Kund derAmazon Fire TV Stick.

Hellraiser (2022): Trailer

Pocket-lint hat den neuesten Trailer für Hellraiser oben auf dieser Seite eingebettet. Davor gab es einen sehr kurzen Teaser, den wir unten eingebettet haben.

Hat Ihnen das gefallen?

Dann gefällt Ihnen vielleicht unser Leitfaden zur Filmreihenfolge:

Wir haben auch diese Gerüchte über kommende Filme:

Schreiben von Luke Baker.