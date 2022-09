Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Herbst ist die perfekte Zeit, um sich zurückzulehnen und Filme über Vampire und Werwölfe zu sehen.

Die Twilight-Saga enthält beides und ist tatsächlich eine der erfolgreichsten Filmreihen der Geschichte. Sie basiert auf den vier Bestseller-Romanen von Stephenie Meyer und besteht aus fünf Filmen, die weltweit 3,4 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielten und zu einem kulturellen Prüfstein für die 2010er Jahre wurden.

Wie die Romane folgen die Filme der 17-jährigen Bella Swan, die nach Washington State zieht und dort den geheimnisvollen Edward Cullen kennenlernt. Während die Schauspieler, die die Rollen von Bella und Edward spielen, vor einem Jahrzehnt noch relativ unbekannt waren, hat die Casting-Abteilung eindeutig eine hervorragende Wahl getroffen. Kristina Stewart (Bella) hat gerade ihre erste Oscar-Nominierung für Spencer (2021) erhalten, und Robert Pattinson (Edward) hat kürzlich als Caped Crusader in The Batman für Schlagzeilen gesorgt.

Wenn Sie sich die Twilight-Saga endlich ansehen möchten, oder wenn Sie die Filme vor Halloween noch einmal sehen wollen, finden Sie hier die Reihenfolge, in der Sie sie sehen sollten. Sie ist nach dem Erscheinungsdatum der Filme geordnet, denn so spielt sich die Geschichte ab - in chronologischer Reihenfolge. Erlaube uns, das zu erklären.

So sehen Sie die Twilight-Filme in der richtigen Reihenfolge (chronologisch und nach Erscheinungsdatum)

IM FOLGENDEN KÖNNEN SPOILER ENTHALTEN SEIN. Springen Sie zum Ende dieses Leitfadens, um eine Übersicht zu erhalten, die frei von Spoilern ist.

Dämmerung (2008)

Unter der Regie von: Catherine Hardwicke

Catherine Hardwicke Basierend auf: Twilight von Stephenie Meyer

Twilight von Stephenie Meyer Drehbuch von: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produziert und vertrieben von: Summit Entertainment

Summit Entertainment Laufzeit: 121 Minuten

121 Minuten Einspielergebnis: 407 Millionen Dollar

407 Millionen Dollar Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Im ersten Twilight-Film lernen wir Kristen Stewarts Bella Swan kennen, die von Arizona nach Washington gezogen ist, um bei ihrem Vater zu leben. Als sie in die Highschool kommt, wird sie auf die Cullens aufmerksam. Sie sind eine Gruppe von Geschwistern, die hauptsächlich unter sich bleiben. Natürlich sitzt sie im Biologieunterricht neben Edward Cullen (Robert Pattinson), und so beginnt eine merkwürdige Beziehung zwischen den beiden - bis Edward Bella mit übernatürlichen Kräften vor einem Autounfall rettet.

Als die beiden sich kennen lernen, wird Bella klar, dass Edward ein Vampir ist. Leider taucht eine andere Gruppe von Vampiren - angeführt von einem Fährtenleser namens James (Cam Gigandet) - auf und beschließt, Bella zu jagen, was dazu führt, dass Edward und seine Geschwister Bella beschützen.

Die Twilight Saga: New Moon (2009)

Unter der Regie von: Chris Wietz

Chris Wietz Basierend auf: New Moon von Stephenie Meyer

New Moon von Stephenie Meyer Drehbuch von: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produziert von: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Im Vertrieb von: Summit Entertainment

Summit Entertainment Laufzeit: 130 Minuten (erweiterte Fassung: 138 Minuten)

130 Minuten (erweiterte Fassung: 138 Minuten) Einspielergebnis: 709 Millionen Dollar

Millionen Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

New Moon spielt in Bellas letztem Jahr an der Highschool und setzt ihre Beziehung zu Edward fort. Während sie ihren Geburtstag mit den Cullens feiert, schneidet sich Bella am Papier, was Edwards Bruder Jasper (Jackson Rathbone) dazu veranlasst, sie instinktiv anzugreifen. Obwohl Jasper aufgehalten werden konnte, bevor er Bella verletzte, glaubt Edward, dass sie in seiner Nähe oder in der seiner Familie niemals sicher sein kann. Er beendet ihre Beziehung und zieht mit dem Rest seiner Familie weg.

Bella verbringt daraufhin mehr Zeit mit Jacob Black (Taylor Lautner) - bis sie herausfindet, dass er und andere Mitglieder seines indianischen Quileute-Stammes Werwölfe sind.

Sie beginnt, dem Nervenkitzel lebensgefährlicher Momente nachzujagen, nur damit sie sich Edward nahe fühlen kann. Das bringt Edward versehentlich dazu, zu glauben, dass Bella beim Sprung von einer Klippe gestorben ist. Seine Schwester Alice (Alice Green) hat sogar eine Vision davon. Die Schuldgefühle führen dazu, dass Edward vor den königlichen Vampiren, den Volturi, erscheint, in der Hoffnung, sein eigenes Leben zu beenden.

Die Twilight-Saga: Eclipse (2010)

Regie: David Slade

David Slade Basierend auf: Eclipse von Stephenie Meyer

Eclipse von Stephenie Meyer Drehbuch von: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produziert von: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Vertrieben von: Summit Entertainment

von: Summit Entertainment Laufzeit: 123 Minuten

123 Minuten Einspielergebnis: 698 Millionen Dollar

698 Millionen Dollar Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Nach der Entscheidung der Volturi am Ende von New Moon konzentriert sich Eclipse auf Bella und Edward, die versuchen zu entscheiden, wann sie in einen Vampir verwandelt werden soll. Die beiden sind sich darüber uneinig.

Währenddessen will Victoria (Rachelle LaFevre) - die zu der Gruppe von Vampiren gehörte, die ursprünglich Jagd auf Bella machten - Rache üben. Sie stellt eine Armee von Vampiren zusammen, um die Stadt Forks anzugreifen, in der Bella lebt. Die Cullens machen daraufhin gemeinsame Sache mit dem Quileute-Werwolfsrudel, um die Vampire abzuwehren.

Die Twilight Saga: Breaking Dawn - Teil eins (2011)

Unter der Regie von: Bill Condon

Bill Condon Basierend auf: Breaking Dawn von Stephenie Meyer

Breaking Dawn von Stephenie Meyer Drehbuch von: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produziert von: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Im Vertrieb von: Summit Entertainment

Summit Entertainment Laufzeit: 117 Minuten

117 Minuten Einspielergebnis: $712 Millionen

$712 Millionen Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Breaking Dawn - Teil eins beginnt mit der Hochzeit von Edward und Bella. Das glückliche Paar macht sich auf den Weg in die Flitterwochen auf der Insel Esme - wo sie ihre Ehe vollziehen und zum ersten Mal miteinander schlafen. Kurz darauf stellt Bella fest, dass sie schwanger ist.

Edward und sein Vater Carlisle (Peter Facinelli) glauben, dass Bella nicht in der Lage sein wird, ein Vampirbaby zur Welt zu bringen. Sie empfehlen ihr, das Kind abzutreiben, aber Bella weigert sich. Währenddessen glauben die Mitglieder von Jacobs Werwolfsrudel, dass Bella und das Baby sterben müssen, bevor es geboren werden kann. Natürlich gibt es auch noch das Problem der Volturi, die immer noch erwarten, dass die Cullens Bella verwandeln.

Die Twilight-Saga: Breaking Dawn - Teil Zwei (2012)

Unter der Regie von: Bill Condon

Bill Condon Basierend auf: Breaking Dawn von Stephenie Meyer

Breaking Dawn von Stephenie Meyer Drehbuch von: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produziert von: Summit Entertainment

Summit Entertainment Im Vertrieb von: Lionsgate

Lionsgate Laufzeit: 115 Minuten

115 Minuten Einspielergebnis: 829 Millionen Dollar

Millionen Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Breaking Dawn - Teil Zwei macht da weiter, wo der letzte Film aufgehört hat - mit Bella, die sich darauf einstellt, eine neue Mutter und gleichzeitig ein Vampir zu sein. Ihre Tochter, Renesmee (Mackenzie Foy), ist ein Halbvampir, der schneller altert. Doch als sie im Wald mit Edwards Vater von einem Vampir aus einem anderen Zirkel gesehen wird, erfahren die Volturi, dass die Cullens ein so genanntes unsterbliches Kind haben - also einen Vampir, der zu jung verwandelt wurde und nie altern wird.

Das ist ein Tabu für die Volturi. Ihr Anführer Avo reist nach Forks, um die Cullens zu töten. Alice Cullen hat jedoch eine Vision von den Volturi, was den Cullens Zeit gibt, sich auf den Angriff vorzubereiten.

Spoilerfreie Version: Die Filme der Twilight Saga in der Reihenfolge

Chronologische Reihenfolge und Erscheinungsdatum

OK, hier ist also die Kurzfassung des obigen Leitfadens. Sie ist frei von Spoilern.

Zwielicht (2008)

Die Twilight-Saga: Neumond (2009)

Die Twilight-Saga: Eclipse (2010)

Die Twilight-Saga: Breaking Dawn - Erster Teil (2011)

Die Twilight-Saga: Breaking Dawn - Zweiter Teil (2012)

Schreiben von Maggie Tillman.