(Pocket-lint) - Mit verdächtigem Timing angesichts der heutigen Ausstrahlung der ersten beiden Episoden von Amazons The Rings of Power hat HBO die erste Episode seines Game of Thrones-Prequels kostenlos auf YouTube gestellt.

House of the Dragon beginnt mit einem Paukenschlag, einer Folge voller Blut und neuer Charaktere, die es kennenzulernen gilt. Es ist also eine gute Nachricht, dass man die Folge ansehen kann, ohne ein kostenloses Probeabo abschließen zu müssen.

Wir haben das YouTube-Video oben in diesem Artikel eingebettet, obwohl wir wärmstens empfehlen, es auf dem größtmöglichen Bildschirm mit 1080p anzusehen, dem Maximum, das der YouTube-Upload erlaubt.

Um die Aufmerksamkeit von Amazons phänomenal teurer und umfangreicher "Herr der Ringe"-Show zurückzugewinnen, ist dies ein großartiger Schritt von HBO, das normalerweise ziemlich knauserig ist, wenn es darum geht, seine Shows kostenlos zu zeigen.

Natürlich ist das nur die erste Episode - wenn Sie also süchtig werden (und wir genießen sie bereits), müssen Sie einen Weg finden, um Zugang zum Rest der Serie zu bekommen, wenn sie ausgestrahlt wird.

House of the Dragon folgt den Machenschaften des Hauses Targaryen und spielt fast 200 Jahre vor den Ereignissen der Game of Thrones-Saga, enthält aber bereits zahlreiche Anspielungen auf die ältere Serie. Von Prophezeiungen über einen endlosen Winter bis hin zu einem bestimmten Dolch aus Valyrischem Stahl - es gibt eine Menge, auf das man achten sollte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.