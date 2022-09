Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Paramount, ehemals ViacomCBS, besitzt in den USA eine Vielzahl von Fernsehgeräten. Zum Beispiel hat es den Video-Streaming-Dienst Paramount Plus und das Showtime-Netzwerk. Jetzt bündelt das Unternehmen diese beiden Dienste zu einem Preis.

Um auf die Kataloge von Paramount und Showtime zuzugreifen, musste man bisher zwei verschiedene Apps verwenden. Künftig können Sie alle TV-Sendungen und Filme von Showtime direkt über die Paramount Plus-App abrufen. Aber das Upgrade ist nicht kostenlos. Für neue Abonnenten kostet das Paket aus Paramount Plus und Showtime 7,99 US-Dollar pro Monat für den Essential-Tarif (der Werbung einschließt) mit Showtime. Oder Sie zahlen 12,99 Dollar pro Monat für den Premium-Tarif mit Showtime. Darin enthalten sind Sportübertragungen, Live-Übertragungen Ihres lokalen CBS-Senders und Downloads für die Offline-Ansicht auf dem Handy. Außerdem entfällt die Werbung, außer bei Live-TV und bestimmten Sendungen.

Nach dem 2. Oktober 2022 werden die Preise jedoch auf 11,99 $ bzw. 14,99 $ pro Monat steigen. Außerdem wird Paramount Plus weiterhin als eigenständiger Dienst ohne Showtime verfügbar sein. Der werbefinanzierte Essential-Tarif kostet 4,99 Dollar pro Monat, während der werbefreie Premium-Tarif 9,99 Dollar pro Monat kostet. Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber das Abonnieren von Streaming-Diensten ist ungefähr so kompliziert wie die Auswahl eines Kabelanschlusses vor einem Jahrzehnt.

Eine Aufschlüsselung von Paramount Plus (das früher CBS All Access hieß) und was es derzeit beinhaltet, finden Sie im Pocket-lint-Leitfaden: Wie viel kostet Paramount+ und was kann man dort sehen?

Schreiben von Maggie Tillman.