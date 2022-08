Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jordan Peele's Schritt ins Horrorgenre hat uns alle zunächst überrascht, aber jetzt hat sich der Komiker, der zum Regisseur wurde, als einer der ganz Großen etabliert. Sein neuestes Werk, Nope, ist keine Ausnahme und hat bis heute über 133 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt.

Hier erfährst du, wie du Nope sehen kannst und ob er auf Amazon Prime Video zum Streamen und Ausleihen verfügbar ist. Wir haben auch einige Details zur Handlung und ein paar Trailer für Sie zusammengestellt. Lasst uns eintauchen.

Nope folgt zwei Geschwistern, die nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters eine Pferderanch in Hollywood leiten sollen. Auf der Wüstenranch geschehen merkwürdige Dinge, sowohl im Verhalten der Tiere als auch am Himmel. Die beiden nehmen die Hilfe eines örtlichen Technikverkäufers in Anspruch, um das Phänomen mit der Kamera einzufangen - und die damit einhergehenden finanziellen Belohnungen und Oprah-Auftritte zu ernten.

Nope hat gemischte Kritiken erhalten, aber die allgemeine Stimmung ist gut, mit einer Bewertung von 83 Prozent auf Rotten Tomatoes. Uns hat der Film gut gefallen, und wir wagen zu behaupten, dass Fans von Peeles anderen Werken ihn wahrscheinlich auch lieben werden.

Nope wurde in den Vereinigten Staaten am 22. Juli 2022 in die Kinos gebracht.

In Großbritannien wurde der Film am 12. August 2022 veröffentlicht.

Nope wurde in den USA am 25. August 2022 - etwas mehr als einen Monat nach dem Kinostart - als digitaler On-Demand-Verleih veröffentlicht.

In Großbritannien muss man sich noch bis September gedulden. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.

Wenn Sie in den USA leben, können Sie den Film heute auf Amazon, Apple TV und Vudu ausleihen - sowie auf einer Reihe anderer VOD-Plattformen.

Der Film kann noch nicht gekauft werden, und das Ausleihen ist auch nicht billig. Eine 48-stündige Ausleihe in HD oder 4K kostet bei Prime Video 19,99 US-Dollar.

In Großbritannien wird der Film voraussichtlich irgendwann im September bei VOD-Diensten wie Prime Video und dem Sky Store verfügbar sein, möglicherweise um den 26. September.

Pocket-lint hat den neuesten Trailer für Nope oben auf dieser Seite eingebettet. Der ältere Trailer zum Film ist unten zu sehen.

